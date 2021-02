RDC: L’Ambassadeur italien tué aurait été "trahi" par un proche (veuve)

Dans l’assassinat de Luca Attanasio, la veuve de l' ambassadeur italien tué lundi dans une embuscade en République démocratique du Congo (RDC), a évoqué vendredi, la piste d’une trahison par un proche du diplomate.

Meurtre de l’ ambassadeur italien: "Quelqu'un qui connaissait ses déplacements l'a vendu"

Luca Attanasio, 43 ans, circulait dans la province du Nord-Kivu (est), près de la frontière avec le Rwanda, à bord d'un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) lorsque celui-ci a été pris dans une embuscade.

L'ambassadeur italien, son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Iacovacci, 30 ans, et un chauffeur congolais du PAM, Mustafa Baguma Milambo, 56 ans, ont été tués par balles.

"Luca a été trahi par quelqu'un qui nous est proche, proche de notre famille". "Quelqu'un qui connaissait ses déplacements a parlé, l'a vendu et l'a trahi", a-t-elle ajouté, sans plus de précisions.

Les circonstances de la fusillade devront être éclaircies par les enquêtes du PAM et de l'ONU à qui le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, a demandé "le plus rapidement possible, des réponses claires et exhaustives".

Selon le journal La Stampa, Luca Attanasio, arrivé en RDC en 2017, avait demandé l'année suivante au ministère italien des Affaires étrangères de porter de deux à quatre le nombre de carabiniers de sa sécurité rapprochée, à l'instar de ce dont bénéficiait son prédécesseur.

Après une mission d'inspection en RDC, sa requête a été refusée, écrit le quotidien. Une affirmation démentie par le ministère qui assure que cette requête, formulée à l'approche des élections générales de décembre 2018, dans un "climat de grandes tensions politiques et sociales", a été accordée durant la période requise.

Vendredi, le directeur adjoint du PAM en RDC, Rocco Leone, qui a survécu à l'attaque, a dénoncé dans un communiqué des "spéculations" dans les médias sur ce qu'il s'est passé ce jour-là.

"Avoir vécu ce qui s'est passé lundi est à la fois tragique et traumatisant et je ne peux exprimer la profondeur de ma tristesse à propos des vies perdues", a-t-il indiqué.

Attanasio était en voyage depuis Goma pour visiter un "programme scolaire" dans le village de Rutshuru, dans l'est de la République démocratique du Congo, annonce le PAM à Rome dans un communiqué.

"L'attaque... a eu lieu sur une route qui avait été préalablement autorisée à circuler sans escorte de sécurité", ajoute-t-il.

L'armée de la RDC a depuis lors déployé des troupes pour aider à la recherche dans la région.

Différentes milices armées s'affrontent aussi régulièrement dans l'est du pays, où une importante force de l'ONU se bat pour maintenir la paix.

Dans une note, explique la presse présidentielle congolais,e, le gouverneur de la province du sud-Kivu retrace les faits ayant conduit à l'assassinat du diplomate étranger.

Film de l’assassinat de l’ambassadeur italien

"L'on apprend que M. l'Ambassadeur italien est arrivé à Goma le vendredi 19 février 2021 à 10h30, à bord du jet de la MONUSCO immatriculé 5Y/SIM", raconte le gouverneur.

"À 9H27, ce lundi 22 février 2021, un convoi de deux véhicules du Programme Alimentaire Mondial "PAM" est parti de Goma pour la commune de Kiwanja, en Territoire de Rutshuru, à son bord, outre le garde du corps de l'Ambassadeur et les chauffeurs, son Excellence Monsieur l'Ambassadeur d'Italie en RDC et des agents du PAM", poursuit-il.

"À 10h15, ce convoi est tombé dans une embuscade à plus où moins 15 km de Goma et 3 km avant la Commune Rurale de Kibumba, plus précisément à Kanyamahoro sur la RN2 en Territoire de Nyiragongo", raconte l'officiel.

"Les assaillants, au nombre de 6 et munis de 5 armes de type AK47 ainsi que d'une machette, ont procédé par des tirs de sommation avant d'obliger les occupants des véhicules à descendre et à les suivre dans le fin fond du Parc et ce, après avoir abattu l'un des chauffeurs afin de créer la panique", précise-t-on dans le communiqué.

Alertés par les tirs des armes automatiques, les éco-gardes et les éléments des forces armées de la RDC présents dans la zone ont poursuivi les assaillants.

"À 500 m, les ravisseurs ont tiré à bout portant sur le garde du corps décédé sur place et sur l'ambassadeur, le blessant à l'abdomen. Ce dernier a succombé à ses blessures, une heure plus tard, à l'hôpital de la Monusco de Goma", apprend-on.

Attanasio représentait l'Italie en République démocratique du Congo depuis 2017. Il a rejoint le service diplomatique en 2003 et a passé du temps au Maroc et au Nigeria.