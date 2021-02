Covid 19 : Tout savoir sur la campagne de vaccination en Côte d’Ivoire

Dans le cadre de la lutte contre la covid -19, face à l'épidémie, le gouvernement ivoirien initie une campagne de vaccination dans le district autonome d'Abidjan à compter du lundi 1er mars 2021. Que faut-il savoir de cette opération ?

La vaccination contre la covid -19 débute le 1er mars 2021

Vendredi 26 février 2021, la Côte d'Ivoire a reçu 504 000 doses de vaccin Astra Zeneca contre la covid -19. Le pays figure ainsi parmi les premiers pays à recevoir la première vague de vaccins COVAX. Les autorités ivoiriennes, qui bénéficient de l'appui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de l'UNICEF et de la Banque mondiale, ont décidé d'organiser une campagne de vaccination contre la covid -19 dans le district autonome d'Abidjan dès le lundi 1er mars 2021, apprend-on dans un communiqué officiel dont nous avons reçu copie.

La population cible totale de la vaccination contre la COVID-19 est estimée à 19 645 908 soit environ 69,3 % de la population totale.

Selon la note, c'est le site du Palais des sports de Treichville qui a été choisi comme le lieu principal pour la campagne de vaccination. "Les équipes de vaccinateurs seront par la suite déployées dans certaines antennes de l’INHP (Institut national de l'hygiène publique), d’autres sites potentiels au niveau des structures sanitaires et celles des forces de défense et de sécurité", ajoute le communiqué.

Pour les autorités sanitaires ivoiriennes, en initiant la campagne, il s'agit de faire vacciner au moins 70 % de chaque cible identifiée, notamment le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité ainsi que les enseignants.

En outre, pour freiner la propagation du virus, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé Eugène, prévoit vacciner 5 669 815 personnes soit 20 % de la population totale. Et pour cela, la campagne est divisée en deux phases.

"La phase I concerne 3 % de la population totale. Elle est constituée par le personnel de santé (prestataires de soins et administratifs), les forces de défense et de sécurité ainsi que les enseignants", peut-on lire dans le communiqué.

En ce qui concerne la phase II, elle vise 17 % de la population totale, à savoir les personnes de plus de 50 ans, des porteurs de pathologies chroniques et des voyageurs.

Pour l'heure, la première phase de vaccination touchera uniquement les populations d'Abidjan. Et pour cause, la capitale économique ivoirienne est l’épicentre de l’épidémie au niveau du pays avec 95% des cas positif. L'Etat de Côte d'Ivoire tient à préciser que les coûts opérationnels et des vaccins relatifs à cette phase seront supportés par le pays et ses partenaires.

Plus tard, les dirigeants ivoiriens souhaitent étendre la vaccination à la population carcérale et aux personnes âgées de 16 à 49 ans constituant la phase nationale, dont le nombre est estimé à 13 976 093 soit environ 49,3 % de la population totale. Il faut préciser que la vaccination est gratuite et volontaire.

A la date du 27 février 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 32 631 cas confirmés dont 31 516 personnes guéries, 192 décès et 923 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 420 582.