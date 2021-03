Assemblée nationale, législatives: Un dossier sale rattrape Amadou Soumahoro

Les prestataires de service de l’ Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, constitués au sein du collectif des fournisseurs de l’Assemblée Nationale (Cofanci), ne savent plus à quel saint se vouer.

A 3 jours des élections législatives, ce qui se passe à l' Assemblée nationale

Cela fait maintenant trois (ans) qu’ils peinent à entrer en possession de leurs dus qui s’élèvent à 1 544 441 184 F CFA. Malgré les multiples tentatives de recherche de solution à l’amiable auprès des autorités compétentes que sont Amadou Soumahoro, le président de l’Assemblée Nationale, et Kafana Koné, le Ministre chargé des Relations avec les Institutions, ces chefs d'entreprises et leurs familles restent désabusés.

D’autres rencontres avec le ministère du Budget chargé du portefeuille de l'Etat, la direction générale du budget et la direction générale du trésor, n’ont pas produit les résultats escomptés. Pis, la tentative de rapprochement entre les membres de la Cofanci et la direction des affaires administratives et financières de l'Assemblée nationale, pour le paiement des factures, n’a jamais abouti.

Alors que le budget 2021 est en place, il s'agit de faire un réaménagement budgétaire afin de mettre un terme à cette situation désastreuse qui perdure. Les fournisseurs implorent la clémence du président sortant de l'Assemblée nationale afin qu’il soit regardant sur la situation qu’ils traversent et qui n'honore point cette illustre institution.