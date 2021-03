Côte d’Ivoire: Une candidate décéde à Niakara, les législatives reportées

En Côte d’Ivoire, dans la circonscription Niakara-Arikokaha-Tortiya, le décès d’une candidate indépendante, vendredi, a contraint la Commission électorale indépendante (CEI) à reporter d’un mois le scrutin législatif dans la circonscription Niakara-Arikokaha-Tortiya.

Circonscription Niakara-Arikokaha-Tortiya (nord de la Côte d’Ivoire ): Le scrutin législatif reporté en avril

La CEI a annoncé vendredi 5 mars 2021, le décès d’une candidate indépendante de la Circonscription Niakara-Arikokaha-Tortiya où le député sortant Guibessongui N’Datien Koné Severin est candidat indépendant à sa propre succession face à Cathérine Koné qui défendra les couleurs du parti au pouvoir, le RHDP.

Le président de la Commission électorale de Côte d’Ivoire, Coulibaly-Kouibiert Ibrahime a été informé du décès de Mme Pegnankpan Ouroh, la candidate suppléante du candidat au titre Guibessongui N’Datien Koné Séverin dans ladite circonscription.

“La Commission électorale indépendante (CEI) porte à la connaissance des candidats et des électeurs de la circonscription n° 97 Arikokaha, Niakaramadougou et Tortiya, communes et sous-préfectures, qu’elle a été informée ce vendredi 5 mars 2021, du décès de Mme Pegnankpan Ouroh, candidate suppléante du candidat titulaire Guibessongui N’Datien Koné Séverin. “Par conséquent, en application de l’article 84 du Code électoral et de l’article 18 de la loi n° 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l’Assemblée nationale, il est sursis de plein droit à l’élection du député de la circonscription n° 97 Arikokaha, Niakaramadougou et Tortiya, communes et sous-préfectures”, rapporte la CEI dans un communiqué de presse publié vendredi soir.

Conformément aux dispositions des articles ci-dessus, la Commission électorale indépendante y tiendra une nouvelle élection dans un délai d’un mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du vote

Le dimanche 28 février 2021, le candidat indépendant a remis du matériel informatique aux journalistes correspondants de presse exerçant sur place à Niakara. Les responsables de soir info, Ivoirecho et de l’Agence ivoirienne de presse (AIP) ont reçu chacun un ordinateur portable flambant neuf.

Toujours à Niakara, madame Catherine Koné, coordonnatrice régionale en charge du monde associatif, des groupements féminins et ONG du RHDP dans le Hambol a été sollicitée le 22 décembre 2020 par de nombreux militants du RHDP de cette délégation pour défendre ce parti dirigé par le chef de l'État Alassane Ouattara, aux futures élections législatives.

Au cours de cette journée d’hommage, de remerciement et de soutien des jeunes, femmes et artisans à son endroit. Cathérine Koné a été célébrée par les militants de Niakara, Tortiya, Arikokaha pour ses nombreuses actions en faveur de l’autonomisation des femmes et des jeunes.

Le corps électoral ivoirien est convoqué ce samedi pour élire les députés - Circonscription Niakara-Arikokaha-Tortiya

Ce samedi 06 mars 2021, le corps électoral ivoirien est convoqué aux urnes pour choisir les membres de la chambre basse du Parlement.

La campagne électorale a pris fin, jeudi 04 mars 2021, à minuit. Chacune et chacun des candidats, titulaires et suppléants, engagés dans la compétition électorale, a pu mettre à profit cette période pour convaincre les électeurs.

De l’avis quasi unanime des différentes parties prenantes au processus, la campagne s’est déroulée sur l’ensemble du territoire national de manière paisible ; malgré quelques incidents, au demeurant mineurs et marginaux, survenus dans certaines localités.

Ce sont 22 135 bureaux de vote qui seront ouverts sur l’ensemble du territoire national, de 08 heures à 18 heures, soit dix heures continues de vote. Les électeurs qui n’ont pas pu retirer leurs cartes d’électeurs pourront encore le faire dans leurs bureaux de vote respectifs.

Ces élections législatives revêtent un caractère particulier pour pouvoir et opposition, tous les deux déterminés à obtenir la majorité à l’Assemblée Nationale.

Après la présidentielle d'octobre 2020 boycottée par Henri Konan Bédié, le président du PDCI-RDA; par Pascal Affi N’guessan du Front populaire ivoirien (FPI); tous soutenus par Guillaume Soro, ancien chef rebelle et ex-président de l'Assemblée nationale, les partis de l'opposition prennent part au scrutin de ce samedi.