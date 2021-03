Guibéroua: Comment Belmonde Dogo a étalé le médecin de Gbagbo

La requête en annulation de la victoire de Myss Belmonde Dogo aux élections législatives du 06 mars 2021 à Guibéroua, déposée par le candidat malheureux de EDS, Docteur Blé Christophe, médecin de Laurent Gbagbo, n’a été qu’un flop.

Législatives à Guibéroua: Le médecin de Laurent Gbagbo au banc des accusés après la confirmation de l'élection de Myss Belmonde Dogo

Candidat malheureux de la liste Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) à l’élection législative du 06 mars dernier dans la circonscription électorale de Dignago, Galébouo et Guibéroua, Docteur Blé Christophe avait introduit un recours en annulation contre la victoire annoncée de la candidate du RHDP (parti au pouvoir), Myss Belmonde Dogo.

Mais sa requête été rejetée par le Conseil constitutionnel. En attendant la décision qui devrait être rendue publique dans les prochains jours, des voix s’élèvent pour dénoncer l’attitude du médecin personnel de l’ex-président Laurent Gbagbo qui, au lendemain de sa défaite, aurait appelé les populations à un soulèvement contre les résultats proclamés par la Commission électorale locale.

En effet, Blé Christophe a sollicité du Conseil constitutionnel, l’annulation de l’élection de Myss Belmonde Dogo pour le siège de député de la circonscription électorale 068, qui selon lui, serait entachée de « graves irrégularités ». Une requête en annulation introduite par les soins de l’ex-collaborateur de Laurent Gbagbo auprès de la juridiction compétente en matière de litige électoral le 12 mars 2021, soit une semaine après le scrutin.

Selon une source locale du RHDP, cette démarche administrative de Docteur Blé Christophe était venu achever le travail de ‘’propagande et d’intoxication’’ savamment orchestrée par son staff de campagne et des relais sur les réseaux sociaux, dont le couronnement a été la publication le 07 mars d’une vidéo dans laquelle le candidat malheureux égrenait les points de sa requête en annulation du scrutin.

Entre autres points soulevés: le bourrage des urnes, l’absence des stickers sur les procès-verbaux et la non acceptation des résultats de la CEI locale de Galebouo (Galébré). « A la lumière des points soulevés par le candidat de EDS, il y a lieu de marquer son étonnement tant celui qui les porte n’est pas n’importe qui. Il s’agit quand même du médecin personnel de Laurent Gbagbo qui a présidé pendant une décennie aux destinées de la Côte d’Ivoire », déclare un partisan de Myss Belmonde Dogo.

A l’en croire, l’absence de sticker sur les procès-verbaux n’implique pas immédiatement, l’invalidité de ceux-ci dans la mesure où la validité du procès-verbal s’apprécie, avant tout, par rapport aux mentions qui y sont contenues. « Blé Christophe semble ignorer que pour invalider un procès-verbal de dépouillement, le demandeur doit apporter la preuve de ce que les résultats, portés sur ledit procès-verbal, sont faux. Alors que selon nos investigations, le candidat d’Ensemble pour la démocratie et la soudaineté (EDS) n’a pas apporté la moindre preuve de fraude quelconque sur les résultats portés dans les procès-verbaux de dépouillement querellés. Pis, ses représentants ont tous apposé leurs signatures sur tous les procès-verbaux de l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription électorale », confie-t-il.

Concernant les résultats des votes contestés, il semblerait que Blé Christophe n’aurait pas pris en compte les bulletins blancs qu’il aurait soustrait des suffrages exprimés. « La démarche du candidat malheureux transpire la légèreté et la fausseté à mille lieux. Et sachant très bien que son dossier de rejet souffrait d’une consistance légale et légitime, pourquoi a-t-il appelé à un soulèvement populaire ? Surtout que le GUIDIGA (Guibéroua, Dignago et Galebouo) a été le théâtre de violentes manifestions lors de la présidentielle d’octobre 2020… », s’interroge notre source. Qui se réjouit que les populations, en dehors d’une dizaine de personnes manipulées, n’ont pas suivi l’appel du candidat de EDS.

Rappelons qu’à l’exception des Circonscriptions n°011 : GBELO, GOUEKAN, KOONAN, OUANINOU, SABOUDOUGOU et SANTA Communes et Sous-préfectures; n°085 : ATOUTOU et JACQUEVILLE Communes et Sous-préfectures; n°148 : DABOUYO et GUEYO Communes et Sous-préfectures; et n°174 : DOGBO et GRAND-BEREBY Commune et Sous-préfecture, le Conseil constitutionnel a confirmé, jeudi 25 mars 2021, la quasi-totalité des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante (CEI) le 9 mars dernier.

Lesquels résultats donnent victorieux le RHDP (parti au pouvoir), avec 137 sièges à l’Assemblée nationale, raflés sur les 249 sièges déjà pourvus. Le Parti démocratique de Côte d’ Ivoire (PDCI-RDA) d’Henri Konan Bédié; EDS de Laurent Gbagbo; le Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N’guessan et l’Union pour la démocratie et la paix (UDPCI) de Magri Toikeusse, représentant l’opposition politique, totalisent à eux tous 91 sièges, et les indépendants, 26.

Myss Belmonde Dogo a été élue avec 3347, soit 31,77% des suffrages contre 2829, soit 26, 85% pour Dr Blé Christophe.