CAN 2021: La Côte d’Ivoire et 16 autres nations qualifiées

Après leur entrée timide dans les éliminatoires de la CAN 2021 à domicile face au Niger battu 1-0, les Eléphants de Côte d’Ivoire ont obtenu, vendredi, leur qualification à la phase finale en étrillant la même sélection nationale nigérienne au stade du Général Seyni Kountché.

CAN 2021: Sept places à prendre en phase finale

Une rencontre cruciale pour les protégés de Patrice Beaumelle qui pouvaient effectuer un grand pas vers la qualification en cas de succès.

Les Eléphants ouvraient le score juste avant la demi-heure de jeu par Serge Aurier (0-1, 25e). Les Ivoiriens réalisaient le break dix minutes plus tard par Max-Alain Gradel (0-2, 35e).

A l'heure de jeu, Wilfried Kanon assénait le coup de grâce pour les hommes de Beaumelle (0-3, 60e). Grâce à ce succès tranquille, la Côte d'Ivoire validait son billet pour la phase finale de la compétition.

On connaît désormais 17 des 24 équipes qui disputeront la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2021), en janvier/février 2022 au Cameroun.

Les Nigérians ont décroché leur qualification pour la CAN 2021, à l’issue de l’avant-dernière journée des éliminatoires.

Les éliminatoires s’achèvent les 28, 29 et 30 mars 2021 et l’on connaît déjà les deux tiers des équipes qualifiées pour cette « CAN 2021 ».

Douze nouvelles équipes ont en effet décroché leur qualification durant l’avant-dernière journée, qui s’est déroulée du 23 au 27 mars.

Le Ghana complète ce podium des équipes les plus assidues en Coupe d’Afrique des nations puisque ce sera sa 23e fois. Les Ghanéens ont obtenu le droit d’être présents dans neuf mois, grâce à un nul 1-1 en Afrique du Sud, dans le groupe C.

L’Égypte, nation la plus titrée du continent (sept sacres), améliore également son record de participations en phase finale, avec une 25e en 33 éditions. Les Égyptiens ont fait match nul 1-1 au Kenya, dans le groupe G.

Le Maroc en sera à sa troisième phase finale de suite, après les CAN 2017 et 2019. Un terne 0-0 en Mauritanie a fait les affaires des Marocains, dans le groupe E.

Cinq sélections avaient déjà leur billet avant cette 5e journée : le Cameroun (pays hôte), l’Algérie (tenante du titre), le Sénégal (finaliste de la CAN 2019), le Mali et la Tunisie.

Il reste donc sept places à prendre en phase finale de la CAN 2021. Les derniers qualifiés seront connus le 30 mars, à l’issue de la dernière journée de ces éliminatoires.

CAN 2021: Qualification historique des Comores

Jeune nation aux yeux de la FIFA, l'archipel des Comores a décroché une première qualification historique pour la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale des Comores voit le jour en 1979, mais ce n'est qu'en 2005 qu'elle est reconnue par la FIFA.

L’année 2010 marque leur première participation aux éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations. Le chemin sera long.

Le Stéphanois Aboudoulaide Mzé M'baba inscrit le premier but de l'histoire de la sélection en compétition officielle, mais les troupes de Mohamed Chamité ne prennent qu'un point (1-1 face à la Libye) et terminent dernières du groupe.

Onze ans et quelques désillusions plus tard, les Comores écrivent la première page d'une histoire que l'on espère longue et belle.

Un nul ramené du Togo (0-0) juste à temps (avant un dernier match face à l'Egypte, co-leader du groupe) a suffi au bonheur d'Amir Abdou.

Cet éducateur de la ville de Marseille qui, en 2014, débarque à la tête de la sélection avec comme expérience celle de coach de l'Entente Golfech-Saint Paul, club de DH du Tarn-et-Garonne.

Avec 9 points au classement, les Comores ont pris la première place du Groupe G, avant une dernière rencontre de prestige face à l’Égypte, lundi.