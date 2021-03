CAN 2022: Avant le match Côte d'Ivoire - Niger, Asalfo galvanise les Éléphants

La présidente du Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Mme Dao Mariam Gabala, et le chanteur ivoirien Asalfo ont rendu une visite aux Éléphants de Côte d'Ivoire, qui affrontent le Niger le vendredi 26 mars 2021.

Asalfo et le comité de normalisation de la FIF aux côtés des Éléphants de Côte d'Ivoire

Les Eléphants de Côte d’Ivoire affrontent, vendredi, le Mena du Niger dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022. Ils accueilleront le mardi prochain l’Ethiopie à l’occasion de la 6è et dernière journée des éliminatoires. Pour ces deux rencontres, l'entraîneur Patrice Beaumelle a sélectionné 30 joueurs qui sont présentement à Abidjan.

A la veille de leur départ sur Niamey, les Eléphants ont reçu la visite de la présidente du Comité de normalisation de la Fif, Mme Dao Mariam Gabala, qui leur a laissé des consignes assez claires.

''Notre présence aujourd'hui en tant que comité de normalisation, c'est d'abord pour vous rassurer. Notre rôle, nous le définissons comme des hommes et des femmes qui sont venus ramener la paix dans la maison du football ivoirien'', a-t-elle indiqué.

Puis d'ajouter: ''Nous sommes là aussi parce que vous avez un match le vendredi. Même si nous ne sommes pas avec vous à Niamey, sachez que nos prières vous accompagnent. Ce match, prenez le comme un défi à deux niveaux. Vous devez gagner ce match pour deux personnes qui vous ont soutenus et qui ne sont plus de ce monde: l'ancien président de la Fif, feu Sidy Diallo, et feu le Premier ministre Hamed Bakayoko''.

Leader du groupe Magic System, Traoré Salif dit Asalfo qui accompagnait Mme Dao Mariam Gabala, a exhorté les Éléphants à se battre pour les populations ivoiriennes qui comptent sur eux. ''Quand vous êtes sur le terrain, il n'y a pas que vos familles qui vous regardent. Nous sommes aussi votre famille et on aime vous voir gagner'', a-t-il fait savoir.

Un message bien entendu par l'aîné du groupe, Serey Dié qui, au nom de ses coéquipiers, a promis de mettre tout en œuvre pour ramener la victoire.