Accès aux financements: Des femmes dénoncent des barrières

Des femmes du secteur de l’entrepreneuriat et du vivrier ont plaidé, mardi 30 mars 2021, au cours d’un panel organisé par le ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, pour un accès simplifié aux différents fonds d’appui réservé aux femmes.

Lutte contre la Covid-19 : Des femmes plaident pour un accès simplifié aux fonds d’appui

Au cours de la rencontre qui s’est tenue dans la commune du Plateau autour du thème principal : « Promotion économique et sociale des femmes face à la Covid-19 pour une Côte d’Ivoire plus égalitaire », les femmes ont relevé les difficultés pour avoir accès aux fonds qui leur sont réservés pour contrer l’impact économique et social négatif de la pandémie du coronavirus (Covid-19) sur leurs activités.

« C’est vrai, on nous dit qu’il y a des fonds qui sont disponibles mais il y a trop de conditions. Qu’on nous aide en réduisant les papiers à fournir pour l’accès à ces fonds. Il faudrait que nos banques locales puissent nous aider et qu’elles fassent confiance aux femmes. On a des projets mais pas d’accompagnement à proprement dit », a fait savoir Gisèle Koffi, une panéliste du secteur du vivrier.

Dans la même lancée, une autre panéliste, en l’occurrence Massogbé Touré Diabaté, vice-présidente de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), a dit que les femmes entrepreneures ont besoin d’être accompagnées et d’avoir un soutien dans l’exercice de leurs activités.

« Nous sommes des femmes entrepreneures, des boîtes à idées et nous créons de la richesse. Les femmes ont toujours eu des difficultés pour avoir accès aux financements malgré l’existence de plusieurs fonds dédiés. Il y a des barrières qui doivent être levées si on ne veut que l’on retombe au niveau zéro. Les documents qu’on nous demande, font que l’accès aux fonds est difficile. Tout ce qu’on demande, c’est de simplifier vraiment l’accès aux fonds afin de nous permettre d’être plus opérationnelles et efficaces», a-t-elle insisté.

Organisé dans le cadre des activités de la Journée internationale de la femme (JIF), ce panel a pour objectifs, selon Mme Assamoi Mariam, représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, d’analyser l’impact économique et social de la pandémie à coronavirus (Covid-19) sur les femmes des différents secteurs d’activités, analyser les actions, les décisions et mesures prises par le gouvernement pour apporter des réponses et renforcer la résilience économique et sociale des populations notamment des femmes. En clair, il s’est agi de faire des propositions pour un plan de riposte plus efficient et plus égalitaire.