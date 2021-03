Côte d'Ivoire: Abdourahmane Cissé remplace Patrick Achi à la Présidence

Alassane Ouattara, le chef de l’Etat ivoirien, a procédé, lundi 29 mars 2021, à la signature d’un décret portant nomination du ministre Abdourahmane Cissé en qualité de secrétaire général de la présidence. L’ancien ministre ivoirien de l’Energie remplace ainsi à ce poste, Patrick Achi, nommé Premier ministre.

Nommé Secrétaire général de la Présidence, les premiers mots du ministre Abdourahmane Cissé

Le ministre Abdourahmane Cissé est le nouveau secrétaire général de la Présidence de Côte d’Ivoire. Il a été nommé, lundi 29 mars 2021 par le président Alassane Ouattara, en remplacement de Patrick Achi, nommé Premier ministre.

«Le président de la République SEM Alassane Ouattara a procédé ce lundi 29 mars 2021, à la signature d’un décret portant nomination de Monsieur Abdourahmane Cissé, en qualité de Ministre secrétaire général de la Présidence de la République, en remplacement de Monsieur Patrick Jérôme Achi, nommé Premier ministre, chef du gouvernement», a annoncé Fidèle Sarassoro, directeur de cabinet du président Alassane Ouattara.

Avant sa nomination en qualité de Secrétaire général de la Présidence, Abdourahmane Cissé dirigeait, au sein du gouvernement dirigé par feu Hamed Bakayoko, depuis le 10 décembre 2018, le ministère du Pétrole, de l’Energie et des énergies renouvelables.

« Je voudrais remercier et exprimer ma gratitude au président de la République, SEM. Alassane Ouattara, pour la confiance placée en moi, ainsi qu’en tous les jeunes, en me nommant ministre Secrétaire général de la Présidence. Du haut de mes 39 ans, je mesure l’ampleur des défis à relever », a-t-il réagi peu après sa nomination.

Né en août 1981 à Abidjan, Abdourahmane Cissé, 39 ans, est Ingénieur de formation. Diplômé de l’École polytechnique de France et de l’Institut français du pétrole, il est d’abord trader dans la banque d’affaires Goldman Sachs International, avant d’être nommé le 19 novembre 2013, ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget.

Il devenait ainsi, à 32 ans, le plus jeune ministre du gouvernement ivoirien. Depuis cette date à ce jour, ce brillant technocrate est démeuré très proche du pouvoir et du président Alassane Ouattara. En 2013, il est confirmé ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Il y restera jusqu'en 2017, avant d'être nommé ministre, conseiller spécial auprès du Président de la République chargé des Affaires économiques et financières.

En décembre 2018, Abdourahmane Cissé remplace Thierry Tanoh, cadre démissionnaire du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), au ministère du Pétrole et de l’ Energie, suite à la rupture de l’alliance entre l’ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié, et son jeune frère Alassane Ouattara.