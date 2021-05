E-commerce - Entrepreneuriat féminin: Jumia lance son projet JFemme

Encourager la gent féminine à s'investir dans le e-commerce, tel est l'objectif visé par l'entreprise Jumia, à travers son projet J-Femme lancé dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire depuis le mois de mars dernier.

Le leader ivoirien dans le domaine e-commerce, Jumia Côte d'Ivoire a lancé un nouveau projet visant à encourager les femmes à se lancer dans l'entreprenariat grâce au digital. Le lancement de ce nouveau programme dénommé Jfemme, a eu lieu dans plusieurs villes de l’intérieur du pays, sur la période du 13 au 23 mars 2021. Selon les explications d' Arthur Zahi, Chargé de Communication & Relations Publiques, JFemme est un programme destiné à toutes les femmes qui souhaitent être agent autonome en s’appuyant sur le réseau Jumia.

Le programme JFemme vise à renforcer l’adoption de l’e-commerce dans tout le territoire et ainsi permettre l'émergence de futures femmes entrepreneurs avec le plein soutien de Jumia pour la formation et en leur permettant de collecter une commission sur chaque vente. “Grâce au programme Jfemme, je peux passer des commandes sur Jumia pour mon entourage et gagner aussi de l’argent en dehors de mon travail”, a confié Isabelle Koffi, conseillère communautaire à Issia.

Les villes de Katiola, Béoumi, Bouaflé, d'Issia, Oumé, Akoupé, Agboville, de Sikensi, d'Adiaké et de Bonoua, ont déjà reçu la visite pour cette édition 2021. Le programme J-force, faut-il le souligner, est dédié à toutes les femmes sans distinction d'âge spécifique. En plus d'être convaincante, l'impétrante doit également faire preuve de motivation et de dynamisme, mais aussi et surtout disposer d’un smartphone avec internet. “La Jforce est soit une activité principale pour certains, soit secondaire pour d’autres. Tout le monde peut devenir Jforceur et c’est toujours un plaisir pour nous de savoir que notre programme soutient la création d’emploi et le développement de l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire et notamment dans les zones rurales”, a indiqué Eloi Le Rudulier, Directeur Marketing Jumia Côte d’Ivoire.

Aujourd’hui, ce sont plus 20 000 femmes et plus de 30 000 hommes que l’entrepreneuriat fait vivre à travers le programme de la JForce partout en Côte d’Ivoire. Ceux-ci passent des commandes pour des consommateurs et se font livrer dans plus de 140 agences Jumia à travers le pays.