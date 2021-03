Secteur du e-commerce en Côte d’Ivoire: Une entreprise se signale

Le secteur du e-commerce est en pleine ascension en Côte d’Ivoire ces dernières années et intéresse aussi bien des nationaux comme des non nationaux.

Jimta Groupe International, une société du e-commerce, annonce un important événement à Abidjan fin mars

Selon un rapport de l’organisation allemande GIZ, publié en février 2020, d’ici 2025, le commerce électronique pourrait représenter 10% des ventes au détail des plus grandes économies africaines et la Côte d’Ivoire n’est pas en reste.

Le secteur du e-commerce ivoirien est tiré par le développement technologique et l’émergence d’une classe moyenne.

Selon une étude McKinsey & Company, contrairement à la distribution classique qui est majoritairement dominée par l’alimentaire, le e-commerce ivoirien se positionne plutôt sur l’électronique et l’électroménager.

Le marché est tenu par des «purs players» tels que Jumia et les informels (constitués par les groupes sur les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook).

Toujours selon ce rapport, on assiste aujourd’hui à une émergence de classes moyennes en Côte d’Ivoire qui favorise le développement de la grande distribution avec une modernisation du mode de consommation des ménages, fortement influencés par la révolution digitale, caractérisée par l’apparition de plusieurs plateformes de vente en ligne dans le pays.

De nombreuses start-ups, pour la plupart locales, proposent différents modèles économiques dans le e-commerce. C’est dans ce cadre qu’intervient Jimta Groupe International, une entreprise ivoirienne légalement constituée qui opère dans plusieurs activités, notamment dans l’immobilier, la vente de terrains, la construction d'hôtels de luxe et le commerce en ligne avec des produits de santé bio et des compléments alimentaires via sa propre plateforme de e-commerce.

Le 27 mars 2021, la société organise à Azalai Hôtel d’Abidjan, un évènement de haut niveau sur deux jours. Cet évènement qui marquera le lancement des activités de l’entreprise, verra le samedi 27 mars, une conférence pour présenter l’opportunité Jimta Groupe International et ses partenaires; et le dimanche 28 mars, une sortie sur le site de Songon.

« Jimta Groupe International est une unité économique, juridiquement autonome dont la fonction principale est la vente en ligne de biens, des services au travers de sites web marchands et professionnels. Ensuite, elle intervient dans le marché immobilier relatif à l'achat, la vente et la location de biens immobiliers tels que les locaux commerciaux, terrains, bureaux, entrepôts, parkings, privatifs, etc... Pour finir, Jimta Group opère dans l'éducation à travers la formation en développement personnel, éducation financière et leadership», explique Simon Loss, CEO Jimta Groupe International.

De grands entrepreneurs et Coachs africains sont annoncés les 27 et 28 mars à Abidjan, parmi lesquels le Coach Simon Ouedraogo du Burkina Faso.

« Nous voulons surtout nous adresser à la jeunesse africaine en général mais ivoirienne en particulier, d'entreprendre, de créer et ne pas attendre toujours que tout provienne de l'État. Nous avons aujourd'hui la possibilité, nous aussi, d'aider l'État avec l'entrepreneuriat », a-t-il déclaré.