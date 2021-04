​​Agboville: Le RIP-EPT réfléchit sur la relance de l’éducation pour tous

Dans le cadre de la Semaine mondiale d’action pour l’éducation(SMAE) 2021, le comité régional du Réseau ivoirien pour la promotion de l’éducation pour tous (RIP-EPT) de l’Agnéby-Tiassa a initié une conférence-débat le mercredi 28 avril 2021 à Agboville.

​Agboville : Les défis de l’éducation inclusive au centre d’une conférence-débat organisé par le RIP-EPT

« Un an de covid-19 : donner la priorité à la relance de l’éducation pour éviter une catastrophe générationnelle » est le thème autour duquel s’est tenue cette activité qui a eu lieu mercredi à Agboville, en présence du sous-préfet de Grand-Morié, Yssouf Soumahoro, représentant le préfet de région, Sihindou Coulibaly. « La cérémonie de ce jour devra permettre aux participants de s’informer sur la réalité des ressources mises à la disposition des administrations déconcentrées et décentralisées pour faire face aux dépenses liées à l’éducation en général et à la continuité éducative durant la pandémie à coronavirus en particulier », a déclaré Traoré Siaka, 1er vice-président du conseil d’administration du RIP-EPT.

Initiée en 2003 par la Campagne mondiale pour l’éducation(CME) en partenariat avec l’UNESCO, la SMAE permet de sensibiliser tous les ans, à l’importance de l’éducation. Elle attend aussi rappeler les engagements pris par la communauté internationale pour atteindre l’objectif mondial de l’éducation de qualité, inclusive et accessible pour tous. Chantal Djanhoré Lou et Adé N’Cho Louis, respectivement directrice de la Planification au Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa et conseiller municipal, chargé de l’Éducation à la mairie d’Agboville, ont tour à tour, exposé sur les réalisations de leur structure en faveur de l’éducation.

Construction d’écoles et de salles de classes, réhabilitation de bâtiments, équipements et octroi de prises en charge, assorti de cérémonies de récompense des meilleurs élèves, constituent l’essentiel des projets réalisés, en cours de réalisation et futurs de ces collectivités décentralisées de 2019 à 2021. Sur la question de l’apparition de la pandémie à coronavirus en mars 2020 en Côte d’Ivoire, les représentants du Conseil régional et de la mairie, ont indiqué qu’ils ont soutenu l’école. Ce, malgré leurs moyens limités. Promettant faire encore plus dans la lutte contre cette pneumonie virale qui a occasionné près de 300 morts avec 45943 cas confirmés au 28 avril 2021.

Le troisième conférencier, Victor Douagui, secrétaire général 2 de la direction régionale de l’Éducation nationale(DREN) d’Agboville, est, quant à lui revenu sur l’impact de cette pandémie sur le système éducatif. La fermeture des établissements scolaires, l’enseignement à distance, le retour dans les zones d’enseignement, la distribution de kits d’hygiène et de protection dans les écoles, le réaménagement des programmes, ainsi que l’organisation des examens de fin d’année, sont entre autres les actions menées par la DREN.

Le comité régional du RIP-EPT d’Agboville, faut-il le rappeler, a été installée par son président du conseil d’administration, Gnélou Paul, le jeudi 17 décembre 2020 dans la ville. Dirigé par André Agohi Oka, il compte 15 membres avec pour principale mission la défense et la promotion de l’éducation pour tous tant en milieu urbain que rural.

Tizié T.

Correspondant régional