Banque: Démission de Daouda Coulibaly, Directeur Général de la SIB

Démission du Directeur Général de la SIB (Société Ivoirienne de Banque). M. Daouda Coulibaly quitte ses fonctions au profit de M. Mohamed EL GHAZI, annonce un communiqué de la banque.

SIB : Mohamed EL GHAZI nommé nouveau Directeur Général

La banque SIB a annoncé mardi la démission de son directeur général, M. Daouda Coulibaly, suite à sa promotion au niveau du groupe Attijariwafa bank (AWB).

Monsieur Daouda COULIBALY a renoncé à ses fonctions à l’issue d’une réunion du Conseil d’administration tenu lundi, alors que la SIB, cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) depuis 2016 a atteint des performances remarquables, reconnues sur le plan national, selon la banque.

Le Conseil d'Administration de la Société Ivoirienne de Banque, réuni le lundi 10 mai 2021, a pris acte de la démission de M. Daouda COULIBALY, a indiqué le communiqué.

L’ex-directeur général de l’institution financière aura conduit avec brio, pendant près d’une décennie, la transformation de la banque, menant des réformes essentielles qui font aujourd'hui de la SIB un leader en Côte d'Ivoire dans son domaine d’activité et l’une des filiales les plus importantes du Groupe AWB, souligne-t-on.

Sous sa gouvernance, la SIB a été lauréate des Prix d’Excellence du Président de la République du Meilleur Établissement du Secteur bancaire et Financier en 2017, Prix de l’Innovation aux Awards du Financement de l’Initiative la Finance S’Engage et du Trophée Banque de l’Année 2018 en Côte d’Ivoire par le groupe britannique Financial Times.

Pour sa contribution au développement de la SIB, le Conseil d’Administration a chaleureusement félicité et remercié M. Daouda COULIBALY.

Le Conseil d'Administration de la SIB a alors nommé M. Mohamed EL GHAZI au poste de Directeur Général. Il quitte pour sa part, son poste de Directeur Général de la Banque Internationale pour le Mali (BIM S.A.).

Mohamed EL GHAZI, titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures (DES) de l’Université de Hassan II de Casablanca et d’un MBA de Sherbrooke Canada, dispose d’une solide expérience bancaire de plus de 30 ans au sein du Groupe Attijariwafa bank.

Le Conseil d’Administration a félicité M. EL GHAZI pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans sa nouvelle mission en l’assurant de tout son soutien.

La progression remarquable de même que la dynamique d’innovation permanente dans laquelle s’est installée la SIB, ce qui lui permet de consolider son leadership tout en améliorant l’offre bancaire et financière en Côte d’Ivoire, à destination de tout type de clientèle.

Créée en 1962, la Société Ivoirienne de Banque est depuis plus de 50 ans un acteur de référence du secteur bancaire en Côte d’Ivoire. Filiale du groupe Attijariwafa bank depuis 2009, elle assure la couverture du territoire ivoirien avec 63 agences réparties dans 19 villes.