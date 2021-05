Camp militaire attaqué par des terroristes, riposte de l'armée malienne

L'armée malienne est de plus en plus alerte pour la défense de l'intégrité du territoire national. Déterminés à laver l'affront que leur font subir les groupes armés et autres terroristes, c'est avec bravoure et et de façon énergétique que les FAMa ont riposté à l'attaque de l'un de leurs camps, jeudi 13 mai 2021, dans la localité de Tominian.

L'armée malienne neutralise trois terroristes à Tominian

La bataille contre les djihadistes et autres groupes armés, qui ont mis le nord Mali sous leur coupe, est devenue le quotidien de l'armée malienne. Il ne se passe pratiquement plus de jours sans qu'il n'y ait accrochage entre les militaires maliens et les djihadistes ou autres assaillants. Et ce, en dépit de la présence de la force française Barkhane, de la Minusma et des éléments de la coalition militaire du G5 Sahel.

Cette triste réalité est d'autant plus avérée, que le jeudi 13 mai dernier, aux environs de 02h45, des « assaillants, à bord de deux véhicules et de plusieurs motos », ont lancé "une attaque terroriste contre le Camp du Pôle de Sécurité, de Développement et de Gouvernance (PSDG) de Tominian, apprend-on d'un communiqué signé des mains du Colonel Souleymane Dembélé, Directeur de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa).

Poursuivant, le service de communication de l'armée malienne précise que « les Forces armées maliennes ont énergiquement repoussé cette attaque ». Le bilan s'établit comme suit : « Côté ami : 1 mort ; côté assaillants : 03 terroristes neutralisés et 03 autres interpellés. » D'importants lots de matériels ont par ailleurs été saisis sur ces assaillants mis en déroute.

Tout en félicitant ses hommes pour leur bravoure au combat et leur sacrifice à défendre la mère-patrie, et présentant ses condoléances pour le frère d'arme tombé sur le champ d'honneur, le Chef d'état-major général des armées appelle la population à coopérer et à soutenir les FAMa dans l'exercice de leur « mission régalienne ».

A noter que Tominian est une ville et une commune du Mali, chef-lieu du cercle éponyme, située dans la région de Ségou.