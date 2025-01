La Banque de Développement Local (BDL) en Algérie se prépare à son introduction en bourse. Cette dernière lancera son Offre Publique de Vente (OPV) le 20 janvier prochain. Cette opération prévoit la mise sur le marché de 44,2 millions d’actions.

La BDL entre en bourse pour moderniser le secteur financier

L’Algérie s’apprête à introduire une deuxième banque locale à la bourse afin de moderniser le secteur financier et de dynamiser la place financière nationale. Après l’introduction du Crédit Populaire d’Algérie, c’est au tour de la Banque de Développement Local (BDL) de franchir cette étape. Pour y parvenir, le gouvernement algérien procédera à une OPV de 44,2 millions d’actions, représentant 30 % du capital de la banque, au prix unitaire de 1 400 dinars par action.

Le président de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (Cosob), Youcef Bouzenada, a fourni des détails sur cette opération lors d’une conférence de presse. Il a précisé que l’opération se déroulera du 20 janvier au 20 février 2025. Durant cette période, la banque mettra sur le marché 44,2 millions d’actions, dont 40 % seront réservées aux personnes physiques, 30 % aux personnes morales et 30 % aux investisseurs professionnels.

Le directeur général de la BDL, Youssef Lalmas, a déclaré que cette introduction en bourse « s’inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur financier et offre aux investisseurs nationaux une opportunité unique de participer à cette évolution ».

En outre, les intermédiaires en bourse chargés de la vente des actions incluent plusieurs banques publiques algériennes, notamment la BNA, la BEA, la CNEP Banque, la BDL, le CPA et la BADR, ainsi que des institutions privées telles que Société Générale Algérie, Tell Market et Invest Market.