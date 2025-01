Les petites et moyennes entreprises (PME) du Cameroun paieront désormais 10 % de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (IRCM) sur les dividendes. Cette mesure constitue un allègement fiscal, conformément à l’article 70 de la loi en vigueur depuis le 1er janvier. Cette réduction du taux de l’IRCM vise à encourager l’implantation de nouvelles entreprises dans le pays et à favoriser leur développement.

Article 70 des fiscalité pour réduire l’IRCM de 15% à 10%

L’État camerounais, soucieux du bien-être des PME, a introduit une réforme fiscale permettant de réduire le taux de l’IRCM appliqué aux dividendes, le faisant passer de 15 % à 10 %. Cette mesure concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 3 milliards de FCFA. L’objectif principal de cette réforme est de renforcer l’attractivité des PME auprès des investisseurs.

Ces entreprises, souvent confrontées à des difficultés d’accès au financement, bénéficieront d’un environnement fiscal plus favorable pour soutenir leur croissance. La mesure vise également à encourager la création de nouvelles entités dans le pays et à stimuler l’économie nationale.

Les PME et les petites entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 3 milliards de FCFA jouent un rôle essentiel dans la croissance économique du Cameroun. Elles représentent 99 % du tissu productif national, fournissent plus de 79 % des emplois modernes et contribuent à hauteur de 34 % au produit intérieur brut (PIB).

Par ailleurs, la loi fiscale camerounaise, dans son article 36, prévoit un reclassement des charges payées en espèces par les entreprises. Cette disposition vise à améliorer la gestion financière et la transparence des transactions commerciales au sein du pays.