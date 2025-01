Le Burkina Faso est une nouvelle fois endeuillé par une attaque terroriste. Cinq Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont perdu la vie jeudi dernier lors d’une embuscade tendue par des groupes armés terroristes dans la région du Centre-Est, près des frontières avec le Ghana et le Togo.

Attaque meurtrière contre les VDP dans le centre-est du Burkina Faso

C’est une position avancée des forces de sécurité, composée principalement de VDP, qui a été prise pour cible dans la zone de Gnangdin au Burkina Faso. En effet, les assaillants, après avoir infligé de lourdes pertes, ont été repoussés par les forces de défense.

Cette nouvelle attaque vient s’ajouter à la longue liste des violences qui secouent le Burkina Faso depuis plusieurs années. Les VDP sont en réalité des civils volontaires formés pour soutenir l’armée dans la lutte contre le terrorisme. Dans ce combat pour la libération du territoire burkinabè, les VDP sont régulièrement pris pour cible. Leur engagement est salué par les autorités, mais leur vulnérabilité face aux attaques est une préoccupation constante.

Suite à cette attaque, la population de la région, exaspérée par l’insécurité grandissante, a manifesté son mécontentement en bloquant la route nationale numéro 16, un axe routier majeur. Les manifestants ont dénoncé la lenteur de la réaction des autorités militaires du Burkina Faso. Les forces de l’ordre sont intervenues pour rétablir la circulation après plusieurs heures de blocage.

La lutte contre le terrorisme se poursuit

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une montée en puissance des groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l’État islamique. Malgré les efforts des forces de défense et de sécurité, les attaques se multiplient, faisant des centaines de morts et déplaçant des milliers de personnes.

Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en septembre 2022, a promis de faire de la lutte contre le terrorisme sa priorité. Il a d’ailleurs annoncé récemment la création de nouveaux bataillons d’intervention rapide pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées.