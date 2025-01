Le Sénégal, dans une dynamique politique et diplomatique, apporte un soutien indéfectible aux trois pays de l’AES (Mali, Burkina Faso et Niger), autrefois membres de la CEDEAO. Ainsi, il reconnaîtra les passeports et cartes d’identité des citoyens de ces pays en attendant la mise en place d’un passeport de l’AES.

AES : Résidence libre au Sénégal avec les anciens documents administratifs de la CEDEAO

Le Sénégal et l’AES s’engagent dans une collaboration à long terme. Les citoyens des pays de l’AES pourront librement résider au Sénégal en utilisant leurs anciens passeports et cartes d’identité portant le logo de la CEDEAO. Il s’agit d’une mesure de soutien en faveur du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui ne font plus officiellement partie de la CEDEAO.

À compter de ce mercredi 29 janvier 2025, le Sénégal accorde un accès libre aux citoyens de ces trois pays sur son territoire, ainsi qu’à tous les services administratifs du pays, jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, selon un communiqué du gouvernement sénégalais, certaines mesures devront être respectées par les autorités sénégalaises, notamment :

La reconnaissance, jusqu’à nouvel ordre, des passeports et cartes d’identité nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Le maintien des avantages du Schéma de Libéralisation des Échanges (SLEC) et de la politique d’investissement de la CEDEAO pour les biens et services provenant des trois pays concernés.

La garantie, pour les citoyens des pays de l’AES, du droit de circulation, de résidence et d’établissement sans visa, conformément aux protocoles de la CEDEAO en la matière.

Un soutien et une coopération sans faille aux fonctionnaires de la CEDEAO originaires des trois pays dans l’exercice de leurs missions pour la communauté.

Ces mesures ont été prises dans un esprit de solidarité régionale et dans l’intérêt supérieur des populations, conformément aux décisions de la CEDEAO.