Le Fonds monétaire international (FMI) a récemment conclu une mission fructueuse à Cotonou, du 1er au 11 avril 2025. Cette mission a permis de constater les excellentes performances économiques du Bénin. Le pays a non seulement dépassé ses objectifs de croissance, mais il prévoit également une diminution notable de son déficit budgétaire. En reconnaissance de ces avancées, un accord a été trouvé pour le déblocage de plus de 66 milliards de francs CFA en crédits.

Reconnaissance des efforts économiques béninois

À l’issue de cette évaluation approfondie, le Bénin et le FMI ont officialisé un accord au niveau des services. Cet accord porte sur la sixième revue du programme économique soutenu par le Mécanisme élargi de crédit (MEDC) et la Facilité élargie de crédit (FEC). Il concerne aussi la troisième revue de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). Cette entente se traduit concrètement par un appui financier substantiel de plus de 66 milliards de francs CFA pour le Bénin, sous la direction du Président Patrice Talon.

Cette décision fait suite à une mission du FMI menée par Frédéric Lambert à Cotonou. Le chef de mission a souligné que « les autorités béninoises et les services du FMI sont parvenus à un accord sur les mesures mises en œuvre pour achever la sixième revue du programme du Bénin, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration prévue en juin ». La mission a mis en lumière la performance économique remarquable enregistrée par le pays en 2024, avec un taux de croissance de 7,5 %. Ce chiffre dépasse d’un point les prévisions initiales, témoignant d’une dynamique économique positive et d’une gestion efficace.

Le Bénin a également réussi à atteindre la norme de déficit budgétaire de l’UEMOA, fixée à 3 % du PIB. Cette réalisation est intervenue un an avant l’échéance initialement prévue, ce qui constitue un signe de bonne gestion budgétaire. Selon le FMI, cette performance s’explique principalement par « un solide recouvrement des recettes fiscales et une exécution budgétaire prudente ». L’institution financière internationale a aussi noté que « la transformation économique du Bénin se poursuit, portée par l’essor des exportations à valeur ajoutée et le dynamisme des technologies de l’information ».

La consolidation budgétaire actuellement en cours devrait avoir des retombées positives sur le plan social. Elle devrait permettre d’« augmenter les dépenses sociales dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’assistance sociale ». En ce qui concerne les réformes structurelles, le FMI a salué « l’achèvement des réformes visant à améliorer le climat des affaires ». Parmi ces réformes, on note l’instauration d’un guichet électronique unique, qui simplifie les démarches administratives pour les entreprises. De plus, l’extension du registre foncier en ligne à toute la ville de Cotonou contribue à sécuriser les transactions immobilières et à améliorer la gouvernance foncière.

Lire aussi : Bénin : le FMI applaudit les performances et soutient les réformes



Avancées environnementales et dialogue constructif

Des progrès notables ont également été enregistrés dans le domaine environnemental. L’adoption d’une loi-cadre sur la construction intégrant les risques climatiques est une avancée significative. Cette mesure démontre l’engagement du Bénin à prendre en compte les enjeux environnementaux dans son développement. En conclusion, le FMI s’est montré satisfait du dialogue « ouvert et constructif » entretenu avec les autorités béninoises. Le Bénin semble ainsi progresser de manière constante sur une voie de transformation économique durable et inclusive. Ce chemin est soutenu par des réformes ambitieuses et des indicateurs économiques qui affichent une progression encourageante pour l’avenir du pays.