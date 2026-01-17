Bénin : l’UP-R remporte les élections législatives (CENA)

Bénin : l'UP-R remporte les élections législatives (CENA)
© Prof Joseph DJOGBENOU, président du parti UP-R

Au Bénin, la CENA a finalement donné les résultats des élections législatives ce samedi 17 janvier 2026. Selon les statistiques communiquées par le président Sacca Lafia, c’est le parti UP-R qui arrive en tête avec 41,15 % des suffrages exprimés. Le taux de participation, selon les chiffres de la CENA, s’est établi à 36,73 %.

L’UP-R est immédiatement suivi par le deuxième parti présidentiel. Il s’agit du Bloc Républicain (BR), qui s’en sort avec 36,64 %. Moele-Bénin, le troisième parti se réclamant de la mouvance présidentielle, a obtenu 1,21 %. Du côté de l’opposition, le parti de Boni Yayi, Les Démocrates, a obtenu 16,16 %, et la FCBE de Paul Hounkpè a obtenu 4,86 %.

Conformément à l’article 146 du Code électoral, qui exige un quota de 20 % par circonscription, les partis présidentiels UP-R et BR seuls sont éligibles au partage des sièges. Pour les deux partis, le tableau de la CENA affiche respectivement 60 députés et 49 députés. Avec ses 60 députés, l’UP-R reste le parti majoritaire de l’Assemblée nationale et prendra probablement le perchoir.

Malgré l’accord parlementaire signé avec le BR et l’UP-R, la FCBE et Moele-Bénin ne sont pas pris en compte dans le partage, car n’ayant pas pu obtenir au moins 10 % au plan national. Le parti LD étant seul et n’ayant pas pu obtenir au moins 20 % par circonscription est d’office exclu du partage. Au Bénin, la 10e législature sera exclusivement composée de députés issus de la mouvance présidentielle si les résultats de la CENA sont confirmés par la Cour constitutionnelle.

