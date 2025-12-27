Bénin : Kemi Seba réagit après la libération de son ex-compagne

Au Bénin, Natou Pedro Sakombi, ancienne compagne de l’activiste Kemi Séba, est désormais libre sous convocation. C’est notamment après avoir été présentée ce vendredi 26 décembre 2025 au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Bénin : Libération sous convocation de son ex-compagne, Kemi Seba s’exprime sur les réseaux sociaux

À en croire Me Cire Clédor Ly, avocat de Natou Pedro Sakombi, trois chefs d’accusation sont retenus contre sa cliente. Il s’agit de blanchiment de capitaux, de contrebande et de fraude fiscale. Toutefois, à l’issue de l’audition du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), elle a été libérée et placée sous convocation. Durant l’audience, la défense a contesté vigoureusement la régularité de la procédure. Me Cire Clédor Ly affirme avoir soulevé la nullité de l’ensemble des actes posés jusqu’à présent, évoquant de graves atteintes aux droits de sa cliente.

Interpellée le lundi 22 décembre 2025, Natou Pedro Sakombi quitte la garde à vue mais reste à la disposition de la justice. Dans la foulée, Kemi Seba s’est prononcé sur les réseaux sociaux. « NATOU EST LIBRE SOUS CONVOCATION. DIEU EST LE MEILLEUR DES PLANIFICATEURS. MERCI AU GÉNIE DU DROIT Me CLEDOR LY (ON NE S’EST PAS TROMPÉ EN L’ENGAGEANT PAR L’INTERMEDIARE DE Me JUAN BRANCO) ET À Me GBAGO QUI MALGRÉ LES MENACES , A TENU BON. ET MERCI SURTOUT À NATOU, D’ÊTRE LA REINE COURAGEUSE QUE TU ES, ET MÈRE DE MES 2 BÉBÉS.« , s’est réjoui l’activiste béninois.