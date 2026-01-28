Bénin : les complaintes de la FCBE après son double échec

Au Bénin, la CENA a communiqué les résultats des élections communales mettant fin aux travaux du double scrutin du 11 janvier 2026. Les résultats de ces deux élections affiche un bilan négatif pour le compte de la FCBE, opposition modérée qui a signé des accords avec la mouvance. Face à l’évidence de son échec, le parti critique les réformes politiques mises en œuvre depuis 2016 par ses alliés de circonstances.

Bénin : la FCBE dénonce l’exclusion de l’opposition

La FCBE fait son bilan de participation aux élections législatives et communales de janvier 2026. Le parti tire deux principales leçons. « La première leçon est que notre système démocratique est en panne avec pour corolaire une division de plus en plus accentuée des fils et filles de notre pays. La deuxième leçon est que les réformes unilatérales sans consensus n’ont profité qu’à ceux qui nous gouvernent depuis 2016 », indique le Bureau politique dans un communiqué en date du 28 janvier 2026.

Pour le parti, les réformes qu’il qualifie de « unilatérales » sont « porteuses de division, d’exclusion et de déséquilibre institutionnel. Elles sont également empreintes de déchéance morale en ce sens que plus aucune règle n’est respectée en matière de scrutin », indique la FCBE. Le parti dirigé par Paul Hounkpè qu’il y a eu « achat de conscience, bourrage des urnes, achat d’agents électoraux, désignation des agents électoraux par un seul camp, votes multiples, tripatouillage, retard criard et inexpliqué du scrutin à des endroits ciblés ».

En réalité, notre parti la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a fait depuis 2019, le choix de la culture de la paix, du dialogue, du vivre ensemble et de la démocratie telle qu’optée à la Conférence des Forces Vives de la Nation. Au nom de ce choix, nous avons décidé d’expérimenter toutes les réformes jusqu’au bout. Nous sommes aujourd’hui la seule force politique qui a participé à toutes les élections du temps de la rupture sauf les échéances de 2019 (pour lesquelles le fameux certificat de conformité nous a mis de côté) malgré les attaques de tous genres. Nous sommes donc les mieux placés pour juger de la pertinence du système mis en place dans notre pays depuis 2016. Ce système n’inspire aucune transparence, aucune équité, aucune égalité, aucune liberté de choix.

Malgré ce tableau sombre, la FCBE ne compte pas abandonné. Elle félicite ses militants qui ont résisté aux promesses et tentatives de « débauchages à coût d’argent, les intimidations de tous genres, les affectations punitives ». Pour finir, le parti lance un appel à ses militant et à tout le peuple béninois : « Il est impératif, face à tout, de mettre au fronton de nos décisions les intérêts de notre Nation. Nous nous sommes déjà suffisamment sacrifiés et ce n’est pas le moment de compromettre la paix dans notre pays. Par conséquent, nous invitons tous les militants FCBE et tout le peuple béninois au courage, à la sérénité et à plus d’engagement pour sauver notre démocratie chèrement acquise. Le moment est suffisamment grave pour nécessiter un sursaut patriotique de tous les citoyens ».

Paul Hounkpè, désigné par la FCBE, se prépare à affronter Romuald Wadagni en avril prochain. Cette confrontation, presque gagnée d’avance par le candidat Wadagni, désigné par la mouvance présidentielle, s’inscrit dans le cadre de l’élection présidentielle pour la succession du président Patrice Talon. Au regard des résultats des élections législatives et communales, il est évident que Paul Hounkpè n’est pas favori dans cette bataille. Son parti n’a obtenu que 4,78 % des suffrages exprimés aux législatives et 6,65 % des voix exprimées pour les communales.