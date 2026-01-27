Bénin : la CENA va enfin proclamer les résultats des communales

Bénin : la CENA va enfin proclamer les résultats des communales
© Élections communales et législatives de 2026 au Bénin (photo d'illustration-archive) @DIRCOM/CENA

Au Bénin, les résultats des élections communales sont attendues ce mardi 27 janvier 2026. Après près de trois semaines, la Commission électorale nationale autonome (CENA) se dit prête à communiquer les résultats. Le scrutin s’est tenu le 11 janvier, couplé avec celui des législatives dont les résultats définitifs ont été déjà proclamés.

Bénin : la CENA programme les résultats des communales pour ce mardi

Après la longue attente, les partis politiques ayant participé aux élections communales seront fixés ce mardi. Contrairement aux législatives qui a connu la participation de cinq partis, seuls les deux grands blocs de la mouvance se sont challengés pour les communales.

Entre l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc Républicain (BR) qui l’emporte ? Les statistiques de la CENA permettront de répondre à cette question. Mais en attendant, l’UP-R est considéré comme le favori dans cette bataille. Aux dernières législatives, le parti a confirmé sa suprématie en enlevant 60 sur les 109 sièges de l’Assemblée nationale. A date, il dirige également la majorité des mairies.

Quant au Bloc Républicain, il est passé de 28 députés à 49. Le deuxième parti de la mouvance a gagné du terrain dans certaines zones électorales, fiefs du parti d’opposition Les Démocrates. Au plan national, c’est le deuxième parti ayant le plus grand nombre de maires.

