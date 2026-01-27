Bénin : la CENA va enfin proclamer les résultats des communales

Au Bénin, les résultats des élections communales sont attendues ce mardi 27 janvier 2026. Après près de trois semaines, la Commission électorale nationale autonome (CENA) se dit prête à communiquer les résultats. Le scrutin s’est tenu le 11 janvier, couplé avec celui des législatives dont les résultats définitifs ont été déjà proclamés.

Bénin : la CENA programme les résultats des communales pour ce mardi

Après la longue attente, les partis politiques ayant participé aux élections communales seront fixés ce mardi. Contrairement aux législatives qui a connu la participation de cinq partis, seuls les deux grands blocs de la mouvance se sont challengés pour les communales.

Entre l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et le Bloc Républicain (BR) qui l’emporte ? Les statistiques de la CENA permettront de répondre à cette question. Mais en attendant, l’UP-R est considéré comme le favori dans cette bataille. Aux dernières législatives, le parti a confirmé sa suprématie en enlevant 60 sur les 109 sièges de l’Assemblée nationale. A date, il dirige également la majorité des mairies.

Quant au Bloc Républicain, il est passé de 28 députés à 49. Le deuxième parti de la mouvance a gagné du terrain dans certaines zones électorales, fiefs du parti d’opposition Les Démocrates. Au plan national, c’est le deuxième parti ayant le plus grand nombre de maires.