Bénin : fin de mandat des députés de la 9e législature, la date connue

Au Bénin, les députés de la 9ᵉ législature de l’Assemblée nationale se préparent à fermer officiellement leurs travaux. Ce sera à l’issue d’une séance plénière programmée pour marquer la fin de leur mandat. La date est déjà connue.

Bénin : la 9e législature prend fin vendredi 30 janvier 2026

Au Bénin, les travaux parlementaires vont reprendre ce mercredi 28 janvier 2026 selon les informations de la presse locale. Les députés de la 9e législature auront un ordre du jour chargé avec l’examen de plusieurs textes d’importance nationale.

Plusieurs dossiers seront bien évidemment sur la table. Parmi ces dossiers à l’étude figurent des projets de loi relatifs à la prévention et à la prise en charge du VIH/sida, à la réglementation de l’industrie du cinéma et de l’image animée, ainsi qu’à la modification de la loi organique encadrant la Cour constitutionnelle et celle régissant le Conseil économique et social (CES).

La séance de clôture de la deuxième session ordinaire de l’année 2025, qui avait été ouverte le 31 octobre 2025, sera officialisée à cette occasion. Cette dernière session, dite budgétaire, va se clôturer le vendredi 30 janvier 2026. Elle constitue en effet, la toute dernière rencontre parlementaire de la législature sortante au Bénin.

Cette étape solennelle marque la fin de la 9ᵉ législature, installée en février 2023. Elle bien prépare évidemment la transition vers la 10ᵉ législature. Les nouveaux députés élus lors du scrutin du 11 janvier entreront en fonction lors de la cérémonie d’installation prévue le dimanche 8 février 2026.