Résultats des Législatives au Bénin : la Cour constitutionnelle rassure

Au Bénin, la Cour constitutionnelle se veut rassurante pour les résultats définitifs cinq jours après les élections législatives et communales couplées organisées du dimanche 11 janvier. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 15 janvier 2026, l’institution annonce travailler avec diligence et transparence pour respecter les délais légaux.

Bénin : La Cour constitutionnelle rassure pour les résultats des législatives et communales

Au Bénin, le processus électoral engagé le dimanche 11 janvier continue de suivre son cours institutionnel. Suite à la tenue des législatives et communales, la Cour constitutionnelle, organe chargé de la proclamation des résultats définitifs des législatives, a informé l’opinion publique de l’état d’avancement des travaux pour la proclamation des résultats. Dans un communiqué signé par son secrétaire général, l’institution affirme avoir suivi avec une attention particulière le déroulement des opérations électorales sur l’ensemble du territoire national.

Dès la mise à disposition des plis électoraux certifiés par la CENA, la Cour constitutionnelle a indiqué s’être immédiatement mise au travail. Une mobilisation rapide qui vise à garantir un examen rigoureux, transparent et impartial des résultats transmis, conformément aux prescriptions de la Constitution et du Code électoral. Dans son communiqué, la Cour constitutionnelle insiste sur la célérité avec laquelle les opérations de vérification et d’analyse sont conduites. Elle assure que les diligences nécessaires sont mises en œuvre pour proclamer les résultats définitifs des élections législatives dans les délais prescrits par la loi.

La Cour constitutionnelle entend ainsi rassurer l’ensemble des parties prenantes au processus électoral au Bénin. Si pour l’heure, l’attente demeure vive au sein de la classe politique et de l’opinion publique, cette communication officielle vise à rappeler que la proclamation des résultats définitifs s’inscrit dans un cadre légal précis. Les institutions compétentes sont donc pleinement mobilisées pour mener à bien leur mission, dans l’intérêt de la démocratie béninoise.