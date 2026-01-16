Résultats électoraux au Bénin : l’attente s’éternise

Au Bénin, les résultats des élections législatives et communales sont très attendus. Après le double scrutin qui s’est déroulé le dimanche 11 janvier 2026, les Béninois perdent patience dans l’attente des résultats, qui commence à être très longue. Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) avait promis les grandes tendances pour le lundi matin ou mardi soir au plus tard. Cinq jours après, c’est le statu quo.

Bénin : les résultats des législatives et communales toujours attendues

Dans un entretien accordé à la SRTB au soir du vote, le président de la CENA indiquait que les grandes tendances pourraient être disponibles le lendemain du scrutin ou au plus tard mardi. Depuis cette sortie, la CENA n’a fait aucune communication officielle sur la date de la proclamation des grandes tendances. Les électeurs ont tout de même constaté que les grandes tendances sont inexistantes jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse.

La loi dit que c'est après l'arrivée de la dernière cantine que nous allons nous permettre de dire les résultats. La loi donne 48 heures aux coordonnateurs d'arrondissement pour amener les cantines. Si un coordonnateur d'arrondissement est lent, c'est au plus tôt le 14 janvier que nous allons commencer à donner les résultats. Demain soir (lundi 12 janvier) ou dans la matinée du 13 janvier, on peut déjà avoir les tendances. Mais on ne peut rien dire au hasard. Ça doit être précis, concis et net. On va donc attendre vers le 14 janvier pour vous parler.

S’alignant certainement sur les premières déclarations du président de la CENA, le président de la Cour constitutionnelle avait indiqué que les résultats définitifs ne devraient pas dépasser jeudi (15 janvier). « Nous pensons que ça ne dépassera pas jeudi », avait-il confié au micro de Bip Radio. Rendez-vous manqué du fait de la non-disponibilité des grandes tendances de la CENA. Dans un communiqué diffusé ce même jeudi, le juge constitutionnel, compétent pour la proclamation des résultats définitifs des législatives, se veut rassurante.

Dès la mise à leur disposition des plis électoraux, les membres de la Cour, assistés des rapporteurs adjoints, se sont aussitôt mis au travail pour les traiter avec célérité et transparence, afin d'arrêter et de proclamer les résultats définitifs des élections législatives au plus tard dans les soixante-douze (72) heures à compter de la date de réception des résultats certifiés par la CENA. La Cour constitutionnelle rassure toutes les parties prenantes qu'elle proclamera les résultats définitifs dans les délais légaux.

Il convient de clarifier que la Cour constitutionnelle n’a pas compétence sur les deux élections. Selon l’article 16 du Code électoral, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs des élections législatives après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome. En ce qui concerne les élections communales, la loi donne le pouvoir à la Commission électorale nationale autonome de procéder à la proclamation des résultats définitifs. Dans ce cas, c’est la Cour suprême qui est compétente pour statuer sur les éventuels recours.