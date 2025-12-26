Bénin : l’ex-épouse de Kemi Seba libérée

Au Bénin, l’ex-compagne de Kemi Seba, en garde à vue depuis quelques jours, est désormais libre. Natou Pedro Sakombi a été relâchée ce vendredi 26 décembre 2025. Elle a été libérée et mise sous convocation après sa présentation au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).
Bénin : Natou Pedro Sakombi, l’ex-compagne de Kemi Seba, libérée
La procédure judiciaire enclenchée contre Natou Pedro Sakombi se poursuit. Mais l’ex-compagne de Kemi Seba est poursuivie sans mandat de dépôt. Après plusieurs jour de garde à vue, elle est enfin rentrée à la maison. Toutefois, elle va rester à la disposition de la justice pour la suite de la procédure.
Contrairement aux premières informations qui ont circulé, son interpellation n’est pas directement liée à la tentative de coup d’État. En tout, selon les dires de son avocat, aucun chef d’accusation ne fait allusion aux événements du 7 décembre 2025.
Selon Me Cire Clédor Ly, sa cliente est poursuivie pour « blanchiment de capitaux, contrebande et fraude fiscale ». Des infractions qu’il trouve surprenante et sans fondement. « Il n’y a rien qui puisse tenir. J’ai eu l’impression qu’on cherche la responsabilité de cette pauvre dame sous la responsabilité du fait d’autrui », a-t-il confié au micro de Bip Radio.