Bénin : l’ex-épouse de Kemi Seba libérée

© Natou Pedro Sakombi

Au Bénin, l’ex-compagne de Kemi Seba, en garde à vue depuis quelques jours, est désormais libre. Natou Pedro Sakombi a été relâchée ce vendredi 26 décembre 2025. Elle a été libérée et mise sous convocation après sa présentation au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

La procédure judiciaire enclenchée contre Natou Pedro Sakombi se poursuit. Mais l’ex-compagne de Kemi Seba est poursuivie sans mandat de dépôt. Après plusieurs jour de garde à vue, elle est enfin rentrée à la maison. Toutefois, elle va rester à la disposition de la justice pour la suite de la procédure.

Contrairement aux premières informations qui ont circulé, son interpellation n’est pas directement liée à la tentative de coup d’État. En tout, selon les dires de son avocat, aucun chef d’accusation ne fait allusion aux événements du 7 décembre 2025.

Selon Me Cire Clédor Ly, sa cliente est poursuivie pour « blanchiment de capitaux, contrebande et fraude fiscale ». Des infractions qu’il trouve surprenante et sans fondement. « Il n’y a rien qui puisse tenir. J’ai eu l’impression qu’on cherche la responsabilité de cette pauvre dame sous la responsabilité du fait d’autrui », a-t-il confié au micro de Bip Radio.

