Bénin : Chabi Yayi devant la CRIET ce vendredi

Au Bénin, Chabi Yayi, secrétaire aux relations extérieures du parti Les Démocrates, principal parti de l’opposition, est à nouveau attendu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce vendredi 26 décembre 2025. C’est ce que rapporte la presse locale.

Tentative de coup d’État au Bénin : Chabi Yayi devant la CRIET ce jour

Une semaine après sa première audition par les enquêteurs, Chabi Yayi avait été libéré le jeudi 18 décembre 2025 et placé sous convocation. Fils de l’ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi, Chabi Yayi avait été interpellé puis placé en garde à vue à la Police judiciaire. Il avait recouvré la liberté le lundi suivant, après l’expiration du délai légal de sa garde à vue, sans qu’aucune charge formelle ne soit annoncée publiquement.

Si l’on se fie à son avocat, la procédure engagée contre Chabi Yayi s’inscrit dans le cadre de l’enquête ouverte après la tentative de coup d’État déjouée le 7 décembre 2025 au Bénin. Les autorités judiciaires n’ont pour l’heure fait aucune communication officielle sur les éléments précis retenus contre l’intéressé. Selon des indiscrétions, le militant du parti LD serait interpellé à cause d’une carte sim enregistrée en son nom et qui serait utilisée lors des préparatifs du putsch manqué.

La convocation de ce vendredi permettra certainement à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) de donner des précisions sur ce qui est reproché au fils de l’ancien président.