Les échanges entre les deux Présidents, seront scrutés minutieusement par les médias Centrafricains. La classe politique Centrafricaine aussi, a les yeux rivés vers Moscou en ce moment. La rencontre entre Poutine et Touadéra, intervient au moment où, des voix se lèvent déjà au sein de la classe politique Centrafricaine pour « encourager », ou pour « dissuader » Faustin-Archange Touadéra de se représenter pour un troisième mandat en Centrafrique en 2025.

Mais pour la Présidence de la République qui a rendu publique l’information, cette visite officielle, « répond à la volonté des deux Chefs d’Etat de franchir un nouveau palier dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale » entre Moscou et Bangui.

Les deux capitales, explique la Présidence, se sont rendus compte des « succès obtenus dans la coopération en matière de défense ». C’est pour cette raison, que Poutine et Touadéra plaident pour, « une diversification de ce partenariat notamment dans les domaines prioritaires comme le commerce, l’agriculture, l’éducation et les mines et la géologie ».

Le President Centrafricain qui est arrivé à Moscou hier à la tête d’une forte délégation, va profiter du tête-à-tête de ce jour, pour « donner l’impulsion nécessaire à la consolidation de cette coopération » entre la Centrafrique et la Russie. Du coté Centrafricain, l’invitation du President Russe Vladimir Poutine, témoigne déjà, « de l’excellence des relations de coopération » qui existent entre la Centrafrique et la Russie.

Le rapprochement entre les capitales, se renforce davantage. On se souvient, que lors d’un point de presse le 27 novembre 2024 à Bangui, Sylvie Baïpo, Ministre Centrafricaine des Affaires Etrangères, avait annoncé que désormais, « les détenteurs de passeport diplomatique et de services n’ont plus besoin de visa pour se rendre dans les deux pays ».

Le but recherché dans cette politique de suppression des visas, c’est d’offrir « plus d’échanges entre les différents secteurs, mais également entre les fonctionnaires, les cadres de certaines institutions » Centrafricains, qui pourront « plus facilement » se rendre en Russie et inversement, avait indiqué Sylvie Baïpo.