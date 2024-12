La BIDC (Banque d’Investissement et de Développement) a approuvé une enveloppe de 36,23 milliards FCFA pour la Côte d’Ivoire lors de la 90ᵉ réunion ordinaire de son conseil d’administration. Ces fonds sont destinés au développement des PME et PMI en Côte d’Ivoire. Cette réunion s’est tenue par visioconférence.

BIDC : Une opportunité pour les PME et PMI ivoiriennes

Le gouvernement ivoirien accorde une grande importance au développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME). Dans cette optique, la Côte d’Ivoire a sollicité le soutien de la BIDC pour disposer des ressources nécessaires à leur essor. La BIDC a ainsi approuvé une somme totale de 36,23 milliards FCFA, répartie entre deux initiatives distinctes.

Une ligne de crédit de 10 milliards FCFA a été allouée à la Banque Sahélo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce en Côte d’Ivoire (BSIC-CI). Ce financement vise à accompagner les PME et PMI opérant dans divers secteurs tels que la santé, l’éducation, l’agro-industrie, le commerce, la construction et les travaux publics.

Une ligne de crédit de 26,23 milliards FCFA (soit 40 millions d’euros) a été octroyée à la Société Multinationale de Bitume (SMB) en Côte d’Ivoire. Ce financement est destiné à soutenir les importations de pétrole, contribuant ainsi à la réalisation de grands projets d’infrastructures dans le pays et dans la sous-région.

En outre, ces engagements s’inscrivent dans le cadre des investissements de la BIDC, qui atteignent désormais un total de 4,4 milliards de dollars dans la sous-région, avec une part significative dédiée à la Côte d’Ivoire.