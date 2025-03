La séance de cotation de la BRVM a enregistré sa troisième baisse consécutive, une dynamique qui entraîne les indices phares dans le recul. Bien que la baisse domine le marché, certains titres ont su susciter de l’engouement auprès des investisseurs lors de la séance.

BRVM : le recul total des indices phares

Les indices phares de la BRVM peinent à retrouver leur tendance haussière depuis trois jours. Suite à la domination des baisses sur le marché, le BRVM-COMPOSITE recule de 1,38 % à 284,93 points, le BRVM-30 chute de 1,43 % à 143,23 points, et le BRVM-PRESTIGE baisse de 2,07 % à 120,84 points.

Sur le plan individuel, certains titres ont connu des chutes significatives. En effet, dans le Flop 5, on note BOA Niger qui occupe la première place avec une baisse de 7,41 %, portant son cours à 2 685 FCFA. ETIT suit avec une tendance négative de 6,25 % à 15 FCFA, tandis qu’Air Liquide CI occupe la troisième place avec une chute de 5,94 %, atteignant 475 FCFA. Les 4e et 5e places sont occupées par les institutions bancaires Orange CI et Ecobank CI, qui enregistrent respectivement des baisses de 5,61 % à 13 970 FCFA et de 5,21 % à 9 100 FCFA.

Dans le Top 5, les meilleures performances du marché sont :

SAPH CI : +7,50 % à 4 730 FCFA

Unilever CI : +7,47 % à 7 550 FCFA

BOA Burkina Faso : +7,44 % à 4 330 FCFA

BOA Mali : +7,38 % à 2 255 FCFA

BOA Sénégal : +7,36 % à 3 720 FCFA

Les valeurs des transactions se sont élevées à 906,3 millions FCFA contre 1,2 milliard précédemment, soit une baisse de 24,47 %. Le titre le plus échangé de la séance est Nestlé, représentant un volume total de 165,6 millions FCFA.