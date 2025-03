L’Unité de Coordination des Projets Santé de la Banque mondiale a remis un important lot de matériel roulant au Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU) en Côte d’Ivoire . Cette initiative vise à renforcer les capacités opérationnelles des entités de gestion des épidémies et à améliorer les conditions de travail du personnel de santé en Côte d’Ivoire. Le don, d’une valeur totale de 640 millions de francs CFA, s’inscrit dans le cadre de l’exécution du second financement additionnel de la Banque mondiale et de la Banque Asiatique pour l’Investissement dans les Infrastructures (AIIB), en soutien à la riposte contre la COVID-19.

Côte d’Ivoire : un soutien logistique essentiel pour la santé

La cérémonie de remise s’est déroulée à l’Institut National de Santé Publique à Adjamé-Abidjan, en présence du ministre de la Santé, Dimba Pierre. Konan Kouassi, coordonnateur de l’UCP Santé de la Banque mondiale, a souligné l’importance de ce don pour renforcer le système de santé ivoirien. Il a détaillé le contenu du don : 13 véhicules Pick-up, 261 motos et 13 kits informatiques. « Cet appui précieux est le fruit de deux financements majeurs de la Banque mondiale : le Financement Additionnel 2 du Projet d’Appui à la Riposte contre la COVID-19, en cofinancement avec l’AIIB, et le Projet Santé Nutrition, Développement de la Petite Enfance (PNSDPE). »

Lire aussi : Côte d’Ivoire : inauguration de l’échangeur d’Akwaba



Le ministre Dimba Pierre a exprimé sa gratitude envers les partenaires financiers. Il a insisté sur l’importance de ces équipements pour bâtir un système de santé plus performant et résilient. « Je compte sur votre sens des responsabilités pour assurer un entretien rigoureux et une utilisation rationnelle de ces engins au bénéfice de nos populations. » Il a également exhorté la Direction des Infrastructures, des Équipements, de la Maintenance et du Patrimoine à assurer un suivi strict du parc roulant. Le ministre a rappelé que l’utilisation abusive ou le manque d’entretien conduisent à une détérioration précoce des véhicules. « Il est inconcevable que des véhicules acquis à grands frais soient hors d’usage en moins d’un an, souvent en raison d’une utilisation abusive ou d’un manque d’entretien. »

Un impact direct sur le terrain

Ce matériel roulant permettra d’améliorer la mobilité du personnel de santé en Côte d’Ivoire. Les motos faciliteront le suivi des activités sanitaires et l’évaluation de la qualité des prestations dans le cadre du Financement Basé sur la Performance (PBF). Les véhicules Pick-up renforceront les capacités opérationnelles des entités de gestion des épidémies. Les kits informatiques soutiendront les structures de santé ayant démontré des initiatives remarquables dans l’exécution du projet SPARK. Ce don contribue à renforcer la réactivité du système de santé face aux défis sanitaires.