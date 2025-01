Au Burkina Faso, le mois de décembre 2024 a été favorable pour la population en termes d’achat de produits alimentaires, ces derniers ayant diminué de 0,2 %. Ce constat a été effectué par l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC). Cette baisse est attribuée à une bonne récolte des produits agricoles.

Dynamique de baisse des prix des produits alimentaires

Le Burkina Faso est engagé dans une tendance à la baisse des prix des produits alimentaires. Une diminution a été enregistrée selon l’indice mensuel, qui est passé de 130,9 en novembre 2024 à 130,6 en décembre 2024, soit une baisse de 0,2 %. Cet indice a été fourni par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) de Ouagadougou.

Cette légère baisse est due à une offre agricole robuste, résultat de bonnes récoltes, ainsi qu’à une plus grande stabilité sur le marché des biens essentiels. Elle s’accompagne d’une réduction des prix des légumes, des céréales et des tubercules. Cette période de baisse profite particulièrement aux populations démunies, qui peuvent ainsi mieux satisfaire leurs besoins quotidiens.

Probabilité de hausse des prix des produits alimentaires au Burkina Faso

Cependant, selon les experts, une forte hausse des prix pourrait survenir dans un avenir proche. Cette augmentation serait liée aux défis de la sécurité alimentaire et à l’impact de la conjoncture internationale sur les coûts des importations. De plus, les fluctuations des prix des combustibles pourraient influencer les coûts de transport et, par conséquent, affecter les prix des produits alimentaires à long terme.

En somme, il est essentiel de rester vigilant et de se préparer à faire face à une éventuelle hausse des prix des produits alimentaires dans les années à venir.