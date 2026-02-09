© Burkina Faso : le dossier de l'ancienne ministre Laure Zongo/Hien renvoyé

Au Burkina Faso, huit personnes, dont l’ancienne ministre de l’Action humanitaire Laure Zongo/Hien et l’ancien directeur des finances Camille Yaké Yé, ont comparu ce lundi devant le Tribunal de grande instance Ouaga I. Un procès qui s’inscrit dans le cadre d’un vaste scandale de détournement de fonds publics destinés aux personnes déplacées internes.

Burkina Faso : le dossier de Laure Zongo/Hien renvoyé au 23 février

Le Tribunal de grande instance Ouaga I a ouvert ce lundi 9 février 2026 le procès dans l’affaire dite Amidou Tiegnan. Il porte sur un détournement présumé de plus de 3 milliards de francs CFA (5,4 millions de dollars américains) au ministère de l’Action humanitaire. Ils sont au total huit prévenus qui sont poursuivis dans ce dossier, parmi lesquels figurent Camille Yaké Yé, ancien directeur de la gestion des finances du ministère, et Laure Zongo/Hien, ancienne ministre de l’Action humanitaire.

Selon les éléments du dossier, les faits reprochés concernent la gestion du compte intitulé « Renforcement Prot-SOC/MASSN ». Ce compte est spécifiquement destiné à l’achat de vivres au profit des personnes déplacées internes, victimes de l’insécurité qui frappe le Burkina Faso depuis plusieurs années. À l’issue de l’audience, le tribunal a décidé de renvoyer le dossier au 23 février 2026, invoquant la nécessité d’une bonne administration de la justice.

Il est également à noter que plusieurs avocats constitués dans cette affaire se trouvent actuellement à Koupéla (une ville du Burkina Faso), dans le cadre d’une autre procédure judiciaire impliquant des magistrats. La procédure s’inscrit dans le prolongement du procès de Amidou Tiégnan, lui aussi mis en cause dans un vaste dossier de détournement de fonds au ministère de l’Action humanitaire.