Au Burkina Faso, l’Office national de l’eau et l’assainissement (ONEA) a des difficulté à recouvrer près de 35 milliards de francs CFA d’arriérés de paiements de factures. Dans ce cadre, elle a fait appel à la brigade Laabal, unité mixte de Forces de sécurité et de Défense. Cette brigade va donc se chager de restaurer l’ordre, la discipline et le civisme dans l’espace public.

Burkina Faso : brigade Laabal, la solution pour les factures impayées d’eau

Au Burkina Faso, tous ceux qui ne sont pas à jour du règlement de leur facture de consommation d’eau auront désormais à leur trousse, la brigade Laabal. Une mesure qui fait suite à la mauvaise santé financière de la société d’approvisionnement en eau potable et aux difficultés de recouvrement. Le commandant de cette brigade a prévenu que les débiteurs n’ont plus que quelques jours pour se mettre à jour, avant d’être réquisitionnés pour des travaux d’intérêt général.

Les factures impayées d’eau, d’assainissement et de travaux réalisés au Burkina Faso, atteignent près de 35 milliards de francs CFA. Selon le directeur général de l’ONEA, le niveau des créances a atteint un seuil « critique », à la date du 31 janvier 2026 et cette situation fragilise la trésorerie, ralentit les investissements et menace, à terme, la continuité et la qualité du service public d’approvisionnement en eau potable.

La brigade Laabal est par conséquent appelée à la rescousse, pour aider à la sensibilisation des citoyens et au recouvrement de la dette, et le message est clair. Les particuliers et les entreprises sont appelés à se mettre à jour et à payer leurs factures d’eau, dans un délai d’une semaine. « Passé ce délai, ils seront naturellement réquisitionnés », a prévenu le lieutenant Franck Octave Kabré, commandant de la brigade Labaal avant d’ajouter qu’« ils vont contribuer, d’une autre manière, à construire le pays et payer leurs factures. »