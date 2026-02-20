Burkina Faso : baisse historique des cas et décès liés au paludisme

Le Burkina Faso réalise une performance remarquable dans le cadre de la lutte contre le paludisme en 2025. Selon le point présenté par le Ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, le nombre de cas de paludisme détecté en baisse de 32 % par rapport à 2024.

Burkina Faso : le nombre de décès liés au paludisme en baisse

En 2025, 7 329 000 Cas de paludisme ont été enregistrés en 2025 contre 10 805 000 cas en 2024. Le nombre reste élevée, mais par rapport à 2024, il témoigne des efforts fournis par les différents services impliqués dans la stratégie de lutte. « Chez les enfants de moins de 5 ans la réduction s’établit à plus de 1 900 000 cas, soit environ 38% », a précisé le ministre.

Quant aux cas de décès liés au paludisme, les chiffres sont également en baisse. Selon les données communiquées en Conseil des ministres par le ministre de la Santé, « le nombre de décès liés au paludisme est passé de 3 523 cas en 2024 à 1 900 cas en 2025 soit une baisse de 48 % ». Chez les enfants de moins de 5 ans, une réduction de 893 décès a été enregistrée en 2025.

Le ministre Robert Lucien Jean-Claude Kargougou affirme que les résultats enregistrés « traduisent l’impact du leadership national des plus hautes autorités, le renforcement de la gouvernance dans le cadre de la lutte contre le paludisme ». L’assainissement du cadre de vie et la distribution de 15 millions de moustiquaires imprégnées à longue durée ont également contribué au bilan positif.

En 2024, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime à 282 millions le nombre de cas de paludisme et à 610 000 le nombre de décès dus au paludisme dans 80 pays. Elle indique que 95 % des cas de paludisme (265 millions) et 95 % des décès dus à la maladie (579 000) ont été enregistrés dans la Région africaine. « Les enfants de moins de cinq ans représentaient quelque 75 % des décès dus au paludisme dans la Région ».