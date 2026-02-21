© Le Burkina Faso et le Ghana signent 7 accords

Au Burkina Faso, les délégations ghanéennes et burkinabè étaient réunis ce vendredi 20 février 2026 à Ouagadougou. Elles ont scellé lors d’une assise, une nouvelle étape de leur coopération avec septs instruments juridiques, allant de l’accord-cadre aux protocoles d’entente. Le but est de donner corps à une relation que les deux parties veulent désormais plus concrète, plus opérationnelle, plus proche des populations.

Burkina Faso – Ghana : Ouagadougou et Accra renforcent leur partenariat stratégique

Ce vendredi à Ouagadougou, les relations entre le Burkina Faso et le Ghana ont été dopées avec sept accords signés pour donner un nouveau souffle à la coopération bilatérale. C’était notamment à l’issue de la 13e Commission mixte. Les deux pays ont renforcé leur partenariat stratégique.

Les ministres des Affaires étrangères (MAE) des deux pays ont présidé les travaux de la 13e grande Commission mixte de coopération. Karamoko Jean Marie Traoré pour le Burkina Faso et Samuel Okudzeto Ablakwa pour le Ghana. Le président de la Transition burkinabè, Ibrahim Traoré, et son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, ont d’ailleurs été salués par les deux ministres pour leur leadership et leur vision commune lors de la séance.

« Cette commission mixte est un signal aux populations burkinabè et ghanéenne, pour dire que nous avons un leadership convergent, des visions partagées entre les leaders de nos pays », a confié Karamoko Jean Marie Traoré. Sept documents au total avec chacun ouvrant une porte nouvelle dans la relation bilatérale.

Au nombre des accords de coopération, celui des transports et de transit. Le Burkina Faso qui est enclavé, dépend en grande partie des corridors ghanéens pour son approvisionnement et ses exportations. Fluidifier ces échanges, c’est répondre à une attente forte des opérateurs économiques. C’est donc une révolution pour les conducteurs des deux pays, qui pourront désormais circuler plus librement sans formalités administratives contraignantes.

Côté sécurité, un accord a été signé sur la lutte contre la culture, la production et le trafic illicites de stupéfiants dans les deux pays.