Vérif : Paul Damiba extradé au Burkina Faso ?

Dans plusieurs publications largement relayées sur les réseaux sociaux, des pages Facebook affirment que Paul Damiba a été interpellé au Togo et remis aux autorités burkinabè suite à une demande d’extradition. Une capture d’écran portant l’identité Facebook de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB) a été utilisée pour crédibiliser l’une des publications. Après les vérifications, il ressort qu’aucune source crédible ne confirme l’arrestation et l’extradition de l’ancien président burkinabè Paul Damiba. La RTB a indiqué n’avoir jamais fait une telle publication.

Paul Damiba extradé ? un montage photo trompe les internautes



Ces dernières heures, les publications (1, 2, 3) se sont multipliées sur les réseaux sociaux, prétendant que Paul Damiba a été interpellé et extradé au Burkina Faso. Sur Facebook, la page Brutal Réalité a écrit : « URGENT : Paul-Henri Sandaogo Damiba remis aux autorités burkinabè. L’ex-président de la Transition, arrêté au Togo, a été transféré à Ouagadougou. Impliqué dans une tentative de coup d’État manquée en janvier, Damiba vivait en exil au Togo depuis son renversement en 2022 et n’avait pas le droit de quitter le territoire. Ce retour marque une nouvelle étape d’une affaire qui secoue le Burkina Faso ». En 13 heures, la publication a recueilli 712 mentions « J’aime », 160 commentaires et 70 partages.

Capture d’écran de la publication de Brutal Réalité sur Facebook

Capture d’écran de la publication de « Jules anti terro » sur Facebook



Sur le réseau social X, nous avons découvert une publication similaire sur le compte La Dépêche Africaine. Dans cette nouvelle publication, il est également prétendu que Paul Damiba a été extradé ; l’auteur a cité la Radio Télévision du Burkina (RTB) comme l’une de ses sources. Sa publication, mise en ligne le 18 janvier 2026 à 21 h 30, a été vue plus de 3 079 fois après 14 heures.

Capture d’écran de la publication de La Dépêche Africaine sur X

Cette série de publications s’est intensifiée sur les réseaux sociaux après les accusations portées contre Paul Damiba indiquant son implication présumée dans une énième tentative de coup d’État contre le régime d’Ibrahim Traoré. L’information sur la tentative de coup d’État a été d’abord relayée par des pages Facebook acquises à la cause du régime militaire avant d’être confirmée par les autorités. Les témoignages de plusieurs suspects arrêtés sont passés à la télévision nationale. C’est d’ailleurs l’un des suspects qui a cité le nom du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba comme étant le commanditaire.

Depuis ce témoignage, des soutiens de la Transition réclament l’extradition de l’ancien président Damiba. Bien avant cette nouvelle tentative de coup d’État, les autorités burkinabè soupçonnaient déjà Damiba d’actes subversifs. En 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la Transition, avait indiqué que des discussions sont en cours pour l’extradition de Paul Damiba. « Nous avons repris les discussions avec les autorités togolaises. Je ne promets rien, mais je l’espère », avait-il indiqué dans un entretien télévisé.

Vérification



La RTB, citée comme source dans l’une des publications, a apporté un démenti formel : « Cette publication n’a JAMAIS été faite sur notre page officielle m.facebook.com/rtburkina. Il s’agit d’un montage photo frauduleux. L’information concernant le Lt-colonel Damiba est fausse. La RTB n’est pas l’auteur de cette publication ».

Capture d’écran du démenti de la RTB publié sur Facebook

Nous avons consulté les canaux officiels de diffusion d’information du gouvernement burkinabè. Aucune information portant sur la supposée arrestation et extradition de Paul Damiba ne figure sur ces plateformes. La recherche par mots-clés : « Arrestation et extradition de Paul Damiba au Burkina Faso » a redirigé vers un article du média togolais Icilome, en date du 12 janvier 2026. Cet article évoque le cas de Damiba et aborde le cadre légal d’une demande d’extradition dans l’espace CEDEAO, mais ne confirme aucunement l’arrestation et l’extradition de Paul Damiba. Cette recherche n’a conduit à aucune source sérieuse et crédible confirmant l’arrestation et l’extradition de Paul Damiba.

Conclusion



Contrairement aux nombreuses publications sur la toile, aucune source crédible ne permet de confirmer l’arrestation et l’extradition de Paul Damiba. La publication attribuée à la RTB est fausse. Il s’agit d’un montage photo frauduleux.