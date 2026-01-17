© Burkina Faso : Le média Jeune Afrique suspendu

Au Burkina Faso, à travers une décision datée du vendredi 16 janvier 2026, le ministre de l’Administration territoriale, le général Abdoulaye Maïga, a annoncé l’interdiction de « la circulation, la distribution et la vente du journal Jeune Afrique ».

Burkina Faso : Jeune Afrique durement sanctionné

Selon le document officiel, il est évoqué des « accusations fallacieuses » concernant l’approvisionnement en carburant, l’« apologie du terrorisme », des accusations d’exactions portées contre les forces armées du Burkina Faso, une « absence d’objectivité », de la « diffamation et incitation à la haine », sans présenter d’exemple ni citer d’article.

Ancien hebdomadaire, Jeune Afrique est passé en publication mensuelle en 2020 et publie depuis l’essentiel de ses informations sur son site internet. Son directeur de publication, François Soudan, a réagi à cette suspension au Burkina Faso au micro de Carol Valade, de la rédaction Afrique de RFI.

« Il y a deux accusations qui ne méritent même pas qu’on s’y arrête tant elles sont diffamatoires et relèvent de des éléments de langage à la fois primaires, usés jusqu’à la corde des juntes. Toute critique est ipso facto qualifiée d’apologie du terrorisme et d’incitation à la haine. C’est une décision qui est regrettable, qui est archaïque à l’ère du numérique, qui bafoue le droit des lecteurs maliens à une information pluraliste, mais qui n’aura aucun effet sur notre volonté d’une information objective et équilibrée. Il en va pour Jeune Afrique comme il en va, je crois, pour tous les journaux aussi de presse écrite qui sont maintenant interdits partout dans les trois capitales du Sahel. », a-t-il déclaré.