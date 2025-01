La Direction générale des impôts (DGI) du Burkina Faso a tenu une séance de bilan le vendredi 10 janvier concernant la fiscalité de l’année 2024. Animée par Éliane Djiguemdé, directrice de ladite structure, cette séance a porté sur l’objectif fiscal pour l’année 2025 estimé à un montant de 1 574 milliards FCFA.

Une année 2024 prolifique pour la DGI du Burkina Faso

L’année 2024 a été exceptionnelle en matière de collecte fiscale au niveau de la Direction générale des impôts du Burkina Faso. Ainsi, lors de la séance de présentation du bilan 2024, Éliane Djiguemdé, directrice de l’administration fiscale, a annoncé un montant collecté de 1 480 milliards FCFA en 2024, contre 1 368 milliards FCFA en 2023, soit une augmentation de 113 milliards FCFA. Cela représente une hausse de 8,18 %. Ce résultat a été obtenu malgré les difficultés rencontrées et les défis relevés par la Direction générale des impôts du Burkina Faso.

Objectif atteint grâce au soutien des premières autorités du Burkina Faso

Pour Éliane Djiguemdé, le bilan fiscal de l’année 2024 a été performant grâce au soutien indéfectible des autorités du Burkina Faso. Ces dernières ont contribué à la mise en œuvre des réformes. Par ailleurs, cette présentation a été faite sous le thème : « Pour un Burkina Faso résilient et souverain, je déclare et je paie mes impôts », selon une note du ministère en charge de l’Économie et des Finances.

Objectif fiscal pour l’année 2025 au Burkina Faso

Le Burkina Faso, à travers la fiscalité, vise à mobiliser une recette de 1 574 milliards FCFA (soit 2,4 milliards d’euros), pour un taux d’augmentation de 6,35 %, correspondant à 94 milliards FCFA supplémentaires par rapport à 2024. Cependant, pour atteindre cet objectif, l’implication des citoyens est essentielle. Ainsi, Éliane Djiguemdé compte sur l’engagement des citoyens burkinabè et de tous ceux qui partagent le plaisir de vivre dans ce pays. Elle les invite à adopter des comportements responsables, favorisant la promotion du civisme fiscal.