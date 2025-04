Au Burkina Faso, le gouvernement prend des mesures contre les publications faisant l’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué en date du 07 avril 2025, le Ministère de la Sécurité a demandé aux internautes de s’abstenir de liker et de mettre des commentaires soutenant des publications pro-terroristes. Il a également précisé qu’une enquête est ouverte pour traquer les auteurs de ces genres de publications qui sapent le moral des troupes engagées.

Burkina Faso : tolérance zéro pour les messages pro-terroristes

La lutte contre le terrorisme n’est pas seulement le combat sur le terrain. Les autorités burkinabè l’ont bien compris. C’est pourquoi elles prennent des mesures pour contrer le mal sur d’autres fronts, notamment sur les réseaux sociaux. Le Ministère de la Sécurité a indiqué que la publication à outrance des contenus d’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux ne restera pas impunie.

Ces actes qui incitent à la violence constituent une menace grave pour la construction d’une paix durable et la cohésion sociale.

Dans son communiqué, il a rappelé que « l’apologie du terrorisme et la diffusion de fausses informations constituent des infractions prévues et sanctionnées par le Code pénal burkinabè et son modificatif en ses articles 312-11 ; 312-15 ; 312-16 ; 361-19 et 312-13 ». Les auteurs des publications sont dans le viseur de la loi, même ceux qui likent et qui commentent pour encourager peuvent être épinglés.

« Il est essentiel de rappeler à chacun, l’absolue nécessité de s’abstenir de liker, de commenter dans le but de soutenir ou de partager ces contenus nuisibles à notre vivre-ensemble », a écrit Mahamadou SANA. Il invite la population à faire preuve de responsabilité dans l’usage des plateformes numériques et à signaler de tels contenus sur la plateforme de signalement « Alerte BCLCC ».