À l’affichage de la liste électorale provisoire, Tidjane Thiam et ses proches ont été heureux de constater sa présence dans le fichier électoral. Mais cette joie risque d’être de courte durée. Des citoyens s’opposent à cette présence du président du PDCI-RDA sur la liste électorale et demandent sa radiation pure et simple.

Côte d’Ivoire : des recours contre la présence de Tidjane Thiam sur la liste électorale

Après la publication de la liste électorale provisoire, l’étape du contentieux bat son plein. Des citoyens saisissent la Commission électorale indépendante (CEI) pour corriger leurs données, mais aussi pour demander la radiation ou la réinscription d’autres concitoyens. C’est dans ce cadre qu’un électeur a saisi la CEI pour demander la radiation de Tidjane Thiam.

Pour le requérant, le président du parti d’opposition PDCI-RDA ne doit pas être sur la liste électorale de l’élection présidentielle d’octobre 2025. Il se base sur la décision N°CI-2011-EL-054/17-11/CC/SG du Conseil constitutionnel sur la jurisprudence de la perte automatique de nationalité pour tout Ivoirien ayant acquis une nationalité étrangère sans autorisation préalable.

Le porteur du recours affirme que Tidjane Thiam a acquis la nationalité française en février 1987, avec pour conséquence directe la perte de sa nationalité ivoirienne. La renonciation à la nationalité française par Thiam étant intervenue en mars 2025, le requérant fait remarquer que le président du PDCI était donc encore français quand il s’inscrivait sur la liste électorale en 2022.

Ce citoyen ne serait pas le seul à réclamer la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale. La CEI aurait enregistré plusieurs autres recours allant dans le même sens. Un autre ennui pour le président du PDCI qui est actuellement dans un dossier judiciaire dont la plaignante est Valérie Yapo. Elle demande la suspension de Tidjane Thiam de son poste de président du PDCI.

Si Tidjane Thiam est radié de la liste électorale, il n’a clairement plus aucune chance de concrétiser son rêve présidentiel. Il sera inéligible, comme les opposants Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro.