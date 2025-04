Au Burkina Faso, la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Réo a résolu avec succès un important cas de vol survenu le 29 janvier 2025, qui avait coûté à une victime la somme considérable de vingt-huit millions (28 000 000) FCFA. Suite à une enquête diligente, les gendarmes ont interpellé quatre individus suspects et ont pu récupérer une partie substantielle du montant dérobé.

4 individus arrêtés pour le vol audacieux chez un acteur minier à Réo au Burkina Faso

Les faits remontent à la fin du mois de janvier, lorsque des cambrioleurs se sont introduits par effraction au domicile d’un acteur minier de la ville de Réo au Burkina Faso, emportant avec eux la somme de 28 millions FCFA. Saisie de l’affaire, la Brigade Territoriale de Gendarmerie de la localité a immédiatement ouvert une enquête pour identifier et appréhender les auteurs de ce vol audacieux.

Les investigations menées par les officiers de police judiciaire de la Brigade ont rapidement porté leurs fruits. En effet, le 8 mars dernier, un premier suspect, âgé de 22 ans et résidant au secteur 07 de Réo, a été arrêté. Présenté comme le cerveau de la bande, ses révélations ont permis aux enquêteurs de procéder à l’arrestation de trois autres individus dans la même période.

Une perquisition menée au domicile du principal suspect a permis de saisir huit millions sept cent soixante mille (8 760 000) FCFA, ainsi que divers biens acquis vraisemblablement grâce au produit du vol tels que deux portails d’une valeur totale de 350 000 FCFA, un réfrigérateur neuf, trois téléphones portables (dont un iPhone 13 Pro Max et deux Itel A80) et un tableau de bord de motocyclette YAMAHA MX King.

Des rôles de complicité et de recel identifiés pour les trois autres suspects

Les trois autres individus interpellés, tous résidant à Réo et âgés de 20 à 30 ans, sont mis en cause pour des faits de complicité et de recel portant sur des montants allant de deux à plus de cinq millions de francs CFA. Leur implication dans le réseau a ainsi été clairement établie par l’enquête. L’ensemble des fonds et des objets saisis ont été mis à la disposition du Parquet près le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Koudougou au Burkina Faso, en même temps que les quatre présumés auteurs. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice.

Face à ce type d’incident, la Gendarmerie nationale du Burkina Faso lance un appel pressant aux citoyens afin qu’ils fassent preuve de prudence et privilégient le dépôt des fortes sommes d’argent dans les institutions financières, contribuant ainsi à prévenir toute forme de menace et de criminalité.