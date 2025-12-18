Burkina Faso : mesure choc du pouvoir sur l’autoroute Ouaga-Bobo Dioulasso

Le Burkina Faso vient de prendre une mesure choc sur le projet de construction de l’autoroute Ouaga-Bobo Dioulasso. Ce qui est surprenant dans ce projet, c’est le rythme auquel avanceront les travaux, mais aussi par la façon dont il sera financé.

Ouaga–Bobo Dioulasso : la décision forte du pouvoir burkinabè

Une pierre après l’autre, le Président Ibrahim Traoré est en train de construire en profondeur le Burkina Faso. Outre les éléphantesques efforts consentis par le gouvernement burkinabè pour relancer l’agriculture, équiper l’armée et les centres hospitaliers, un immense projet d’autoroute Ouaga-Bobo Dioulasso vient d’être lancé le 16 décembre dernier.

Et le chef de l’État assure que ce projet se réalisera assez rapidement puisqu’il veillera personnellement sur le rythme des travaux. Pour lui, les travaux devront être réalisés jour et nuit afin de désenclaver rapidement plusieurs villes et villages du pays. Ce projet est grand par la longueur de la route, jusqu’à 350 km.

Une autoroute 2×4 voies pour transformer le Burkina Faso

La nouvelle autoroute Ouagadougou-Bobo Dioulasso a la particularité d’avoir 2×4 voies. Sa singularité en Afrique est sa prise en compte des exigences écologiques. Ce projet lancé en grande pompe par le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, va s’accélérer en 2026.

L’État va décaisser minimum 200 milliards de FCFA pour financer les travaux. Étendard du projet présidentiel Faso Mêbo, cette autoroute Ouaga-Bobo Dioulasso va fluidifier la circulation entre les deux plus grandes villes du pays, ce qui devrait booster les échanges commerciaux internes et sous-régionaux.

Mais cette autoroute n’est pas la seule préoccupation des autorités burkinabè. Plusieurs chefs-lieux devraient être reliés entre eux par des autoroutes 2×2 voies. Pour 87 milliards de FCFA, le réseau routier national devrait être amélioré dès les prochaines semaines.

Cette mesure choc du pouvoir burkinabè aura pour bénéfice premier de créer une véritable connexion entre les différentes villes du pays. Les déplacements seront bien plus faciles dans le pays, ce qui devrait accroître le business du tourisme.