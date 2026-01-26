© Le Burkina Faso inaugure deux data centers à 15 milliards F CFA

Le Burkina Faso a franchi un autre cap majeur dans sa transformation numérique. Ce week-end, le gouvernement a inauguré deux data centers gouvernementaux. Un projet d’un coût de 15 milliards de francs CFA.

Burkina Faso : deux data centers coûtent 15 milliards de francs CFA au gouvernement

Le Burkina Faso a franchi une étape majeure dans sa stratégie de souveraineté numérique avec l’inauguration de deux data centers gouvernementaux, pour un investissement total de plus de 15 milliards de francs CFA. Les infrastructures conçues pour héberger les données publiques du pays, ont pour but de réduire la dépendance à l’égard de centres de données étrangers et à renforcer la sécurité et la confidentialité des informations sensibles.

“Héberger nos données hors de notre territoire ou dans des infrastructures que nous ne maîtrisons pas revient à renoncer à une part de notre autodétermination. Et cela, le Burkina Faso, sous la révolution progressiste populaire, ne peut plus l’accepter”, a confié Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre du Burkina Faso.

Il faut noter que chaque centre dispose d’une capacité combinée de 3 000 téraoctets de stockage et peut accueillir 7 000 machines virtuelles, permettant une meilleure gestion des services numériques de l’État, de l’éducation à la santé en passant par les finances publiques. Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a aussi souligné que ces centres représentent un investissement stratégique, capable de générer à long terme des économies importantes et d’accélérer la digitalisation des services publics.

“J’appelle donc à une rationalisation des investissements. Fondée sur le partage des expériences du pays, la mutualisation des ressources dans l’administration publique et une planification cohérente. Les centres de données de bureaux aujourd’hui doivent être le socle unique et prioritaire pour l’hébergement des plateformes et des données de l’administration publique”, a-t-il ajouté.

Aussi, les autorités du Burkina Faso ont annoncé la préparation d’un projet plus ambitieux : la construction d’un data center national de niveau international, capable d’accueillir aussi bien des données publiques que privées.