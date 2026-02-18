Burkina Faso : 496,966 milliards FCFA mobilisés pour le FSP

Au Burkina Faso, l’initiative du Fonds de soutien patriotique (FSP) fait bonne mine au bout de trois ans d’expérience. Le montant cumulé mobilisé sur la période témoigne de l’engagement des Burkinabè à participer selon leurs moyens à l’atteinte des objectifs fixés par le régime militaire.

Burkina Faso : mobilisation record pour le Fonds patriotique

Au 31 décembre 2025, la caisse du Fonds de soutien patriotique affiche 496,966 milliards de francs CFA. Pour les autorités, l’opération a été un véritable succès sur les trois ans avec un dépassement impressionnant. En effet, de 2023 à 2025, un besoin global de 450 milliards de francs CFA avait été préalablement émis. À l’arrivée, les donateurs ont mobilisé 496,966 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 110,40 %.

En détail, en 2023, sur un besoin exprimé de 100 milliards FCFA, 99,039 milliards FCFA ont été enregistrés. En 2024, les contributions ont atteint 175,685 milliards FCFA pour un besoin de 150 milliards FCFA. En 2025, 222,242 milliards FCFA ont été collectés pour un besoin de 150 milliards FCFA.

Les fonds collectés ont été principalement investis dans le secteur sécuritaire. Ils ont permis de « renforcer significativement les capacités des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) », a assuré le président du comité de gestion du Fonds, Vieux Abdoul Rachid Soulama. Les sommes ont permis l’achat de tenues, d’équipements individuels et de matériels de campement. Une ligne a été également dédiée à la prise en charge des primes, de l’alimentation, des soins médicaux et des indemnisations des VDP et de leurs ayants droit. Au total, 199 milliards de francs CFA ont été débloqués pour les VDP.

Le Fonds de soutien patriotique a également servi à l’acquisition d’engins de travaux routiers pour le compte de l’initiative Faso Mêbo. C’est grâce au même fonds que la route Kaya-Barsalogo a été réhabilitée. Trois hélicoptères de combat et des moteurs au profit de la flotte aérienne nationale ont été acquis.