Seplat Energy prend désormais possession des actifs terrestres et gaziers d’Exxon Mobil. L’accord entre les deux parties a été conclu le dimanche 12 décembre 2024 à Lagos pour un montant estimé à 1,28 milliard de dollars. Exxon Mobil est désormais conjugué au passé sur le marché des sociétés pétrolières au Nigéria.

Seplat Energy conclut l’accord après deux ans de négociations

La volonté de Seplat Energy de détenir les actions d’Exxon Mobil remonte à 2022. Ainsi, les discussions entre les parties concernées ont pris leur envol à cette époque. En octobre 2024, elles ont connu une avancée considérable vers un consensus avec l’approbation du gouvernement nigérian. Deux mois plus tard, le rêve est devenu une réalité pour les deux structures pétrolières. Un accord de 1,28 milliard de dollars, soit 790 milliards de FCFA, a été signé à Lagos, capitale économique du Nigéria.

En ce qui concerne le paiement du montant du projet, Seplat Energy a versé cette semaine 800 millions de dollars du prix d’achat total. Cela vient s’ajouter aux 128 millions de dollars initiaux payés lors de la signature de l’accord en 2022. La société a reporté 257,5 millions de dollars de la transaction au mois de décembre 2025. Ceci pour tenir compte des coûts de démantèlement, d’abandon et de coentreprise, selon les informations de Bloomberg.

Une opportunité pour doubler les réserves de Seplat Energy

Avec cet accord, Seplat Energy va relancer des centaines de puits de pétrole inutilisés. Ceux-ci lui permettront de doubler ses réserves de pétrole brut et de devenir le plus important fournisseur d’hydrocarbures indépendant du pays. « L’objectif de Seplat est d’augmenter sa production à plus de 200 000 barils par jour, contre environ 71 000 barils d’équivalent pétrole par jour actuellement », a déclaré Roger Brown, directeur général de la première entreprise énergétique indépendante du Nigéria (Seplat Energy).

La production pétrolière nigériane en pleine reprise

La production pétrolière du Nigéria a connu un redressement ces derniers mois. Elle a atteint son plus haut niveau pour 2024 en novembre dernier, soit un total de 1,7 million de barils par jour de pétrole brut et de condensats. Ces statistiques sont issues des dernières données du régulateur publiées cette semaine et relayées par des médias locaux. Cotée aux bourses de Lagos et de Londres, Seplat Energy considère l’acquisition comme une opération financièrement judicieuse, citant des coûts favorables et des rendements anticipés.