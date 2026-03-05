Candidature à l’ONU : Macky Sall dévoile ses motivations

Ancien président sénégalais, Macky Sall est bel et bien candidat au poste de secrétariat général de l’ONU. L’ancien président sénégalais a envoyé une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’institution, par l’entremise du représentant du Burundi à l’ONU. Dans ce courrier, Macky Sall a présenté ses motivations pour le poste et sa vision du futur de l’ONU.

ONU : les ambitions de Macky Sall

Selon les informations de RFI, le courrier de Macky Sall en date du 2 mars 2026 a été transmis par le représentant du Burundi à l’ONU à la présidence de l’Assemblée générale. Pour rappel, le Burundi assure actuellement la présidence tournante de l’Union africaine.

Dans cette lettre de motivation de cinq pages, Macky Sall a décrit le contexte mondial : la persistance et l’escalade des conflits, de nouveaux périls, ou le poids de la dette de nombreux pays en développement. L’ancien président sénégalais a estimé que face à une défiance croissante, l’ONU demeure un « cadre universel de dialogue et d’action collective », à condition d’être « réformée, rationalisée et modernisée ». Ceci, pour faire face à de nouveaux défis comme des menaces sanitaires ou les technologies.

Macky Sall a mis en avant son expérience nationale et régionale détaillée dans son CV et a promis une approche fondée sur « l’écoute, le dialogue et le pragmatisme ». Des valeurs issues de sa trajectoire personnelle et familiale, qu’il souligne dans son CV, ainsi que de ses nombreuses expériences, de la mairie de Fatick à la présidence du Sénégal et à celle, tournante, de la Cédéao ou de l’Union africaine.

Les objectifs : restaurer la confiance dans le multilatéralisme et renforcer la gouvernance des Nations unies. Macky Sall a développé un programme en trois axes assez général. Le premier : une vision intégrée de la paix, de la sécurité, du développement et de la solidarité partagée. Le deuxième : rénover et revitaliser le multilatéralisme. Et enfin, renforcer la gouvernance des Nations unies. Il promet notamment une réforme « réaliste et consensuelle du conseil de sécurité », sans en évoquer d’éventuels contours.