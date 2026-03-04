Candidature de Macky Sall à l’ONU : le Sénégal divisé

L’ancien président sénégalais Macky Sall est officiellement l’un des trois candidats pour prendre la tête de l’Organisation des Nations unies en janvier prochain. Il a posé sa candidature pour succéder à Antonio Guterres grâce au Burundi, en tant que pays qui préside l’Union Africaine. Toutefois, au Sénégal, cette candidature au poste de secrétaire général de l’ONU fait débat.

Sénégal : la candidature de Macky Sall à l’ONU ne fait pas l’unanimité

Alors qu’il attendait le feu vert de Bassirou Diomaye Faye depuis des jours, Macky Sall a dû contourner le Sénégal. La candidature de l’ex-président sénégalais a été présentée par le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye qui est à la tête de l’Union africaine.

Selon Oumar Sarr, coordonnateur de la coalition de partis d’opposition du Front pour la défense de la démocratie et de la République, le soutien du chef de l’Union africaine est le signe que Macky Sall est un bon candidat. « Le président Macky Sall a été président pendant 12 ans. Au niveau de l’Union africaine, il a joué un rôle assez important pour le développement de certaines initiatives au niveau de l’Afrique. Il est connu comme tel, comme quelqu’un de courageux qui a des ambitions pour le Sénégal et l’Afrique. Le voir secrétaire général des Nations Unies serait une excellente nouvelle », a-t-il déclaré.

Ce mardi, cette coalition de 85 partis d’opposition et sept organisations de la société civile a demandé par courrier au président Bassirou Diomaye Faye de soutenir officiellement la candidature de Macky Sall. Une option inenvisageable pour le député du parti au pouvoir, le Pastef, Guy Marius Sagna. « Le président Macky Sall a du sang sur les mains : une centaine de martyrs assassinés pour avoir refusé le troisième mandat, sans compter la dette cachée. Donc, oui, il ne peut pas être un modèle pour être secrétaire général de l’ONU », a confié le député.

Pour rappel, le 5 février dernier, Macky Sall avait demandé par courrier l’appui du Sénégal à sa candidature à la tête de l’Organisation des Nations unies. Le Sénégal n’a pour l’heure formulé aucun soutien officiel à l’égard de la candidature de son ex-président.