1 130 milliards de FCFA, c’est le montant que le Cameroun prévoit d’emprunter sur le marché des titres publics. Une somme dont 750 milliards de FCFA seront attribués aux Bons du Trésor Assimilables (BTA), avec des titres de moins d’un an de maturité, et 380 milliards pour l’émission des Obligations du Trésor Assimilables (OTA).

Atteindra-t-il son objectif sur le marché des titres publics de la CEMAC ?

Lors de sa dernière intervention sur le marché des titres publics de la CEMAC, le Cameroun n’a pas atteint ses objectifs. Il n’a pas pu réunir la somme qu’il avait prévue pour ses BTA et OTA. Néanmoins, le pays espère récolter 1 130 milliards de FCFA lors de sa prochaine entrée sur le marché des titres publics de la CEMAC. Cette opération portera sur des BTA de 26 et 52 semaines, ainsi que des OTA de maturités de 4 ans, 5 ans, 7 ans et 10 ans.

Développement des fonds recherchés par le Cameroun pour l’émission des BTA et OTA

Dans le détail, pour les deux instruments des BTA, le Cameroun compte mobiliser un montant de 490 milliards de FCFA pour les titres de 26 semaines et 175 milliards de FCFA pour ceux de 52 semaines. Tout au long de l’année, le pays espère capter sur le marché des titres publics une somme de 110 milliards de FCFA pour les OTA de maturités de 4 ans et 5 ans. En ce qui concerne les maturités plus longues, le Cameroun mise sur 15 milliards de FCFA pour les OTA de 10 ans et 40 milliards pour les titres de 7 ans, compte tenu de la faible profondeur du marché.

Néanmoins, sauf revirement de situation, il sera difficile pour le Cameroun d’obtenir cette somme élevée pour combler le déficit de son budget 2025 sur le marché des titres publics de la CEMAC. Par ailleurs, lors d’une récente opération, quatre États de la CEMAC, dont le Cameroun, avaient exprimé un besoin de financement de 110 milliards de FCFA mais n’avaient obtenu que 32 milliards de FCFA auprès des investisseurs.